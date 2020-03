81 bestätigte Corona-Fälle: Inzwischen sind fast alle Gemeinden betroffen

Dahme-Spreewald

Wenn es um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus in der Bevölkerung geht, ist oft von einem exponentiellen Wachstum die Rede. Die Zahl der Betroffenen steigt also nicht konstant, sie verdoppelt sich im regelmäßigen Abstand. Was genau das bedeutet, lässt sich derzeit anhand der nachgewiesenen Corona-Fälle im Landkreis Dahme-Spreewald zeigen.

Am 11. März wurde der erste bestätigte Corona-Fall im Landkreis bekannt. Danach dauerte es ziemlich genau zwei Wochen, bis das Gesundheitsamt die 40. Infektion bekanntgab. Das war am Donnerstag voriger Woche der Fall. In den fünf Tagen, die seither vergangen sind, hat sich die Zahl der Infizierten bereits auf 81 erhöht – und damit verdoppelt. Und auch die Verdachtsfälle häufen sich.

Nur noch drei Gemeinden und Ämter nicht betroffen

Die Infektionen verteilen sich dabei relativ gleichmäßig über das gesamte Kreisgebiet. Am Dienstag wurden unter anderem jeweils drei weitere Corona-Fälle in Königs Wusterhausen und in Lübben bestätigt, auch im Amt Schenkenländchen gab es zwei weitere Fälle. Die Gemeinde Schulzendorf ist zum ersten Mal betroffen, ebenso wie die ländliche Gemeinde Märkische Heide im Süden des Landkreises.

Damit sind aktuell nur noch Bestensee, die Stadt Luckau und das Amt Lieberose/ Oberspreewald verschont. In Königs Wusterhausen gibt es jetzt 25 Corona-Infizierte, in Lübben 13, in Zeuthen zehn, in Mittenwalde acht, in Schönefeld sechs, im Amt Schenkenländchen fünf, in Wildau vier, in Heidesee vier, im Amt Unterspreewald zwei und in Eichwalde, Heideblick, Märkische Heide und Schulzendorf jeweils einen Betroffenen.

Acht Patienten in stationärer Behandlung

Mit den Fallzahlen steigt auch die Zahl derer, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Momentan ist das bei acht Corona-Patienten der Fall. In welchem Zustand sie sich befinden und ob sie beatmet werden müssen, teilt das Gesundheitsamt nicht mit. Aber sieben der nachgewiesenen Covid-19-Erkrankten sind inzwischen auch wieder genesen. Die übrigen bleiben in häuslicher Isolation.

Es steht zu erwarten, dass die Zahl der Betroffenen auch in den kommenden Tagen rapide zunimmt. 265 als Verdachtsfall eingestufte Personen warten laut Landkreis noch auf ein Testergebnis. Um die steigende Zahl der Verdachtsfälle schneller abklären zu können, hat in Halbe eine weitere Schwerpunktpraxis ihre Arbeit aufgenommen. Die Allgemeinmedizinerinnen Birgit Maack und Susanne Kieckebusch bieten ab sofort eine Fiebersprechstunde an. Patienten mit eventuellen Covid-19-Infektion werden dort täglich von 10 bis 12 Uhr untersucht. Eine Voranmeldung unter der Nummer 033767/8 03 31 ist erforderlich.

