Im Landkreis Dahme-Spreewald werden ab sofort kostenlose Antigen-Schnelltests angeboten. Wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitteilte, sollen die Tests neben Stationen in Lübben und Wildau auch in mehreren Apotheken angeboten werden. Damit reagiere der Landkreis auf einen Vorstoß des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU), nach dem Personen ohne Symptome mindestens einmal pro Woche Anspruch auf einen Antigen-Schnelltest eingeräumt wird – sofern die Testkapazitäten das hergeben.

Und die soll es nun etwa in Lübben geben: Nach Angaben der Kreisverwaltung wird ab sofort im DRK-Zentrum (Am Ostergrund 20) getestet. Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag, 9 bis 17 Uhr. Ab dem 15. März ändern sich die Zeiten: Dann wird montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr getestet, samstags von 10 bis 15 Uhr. Am 24. März finden wegen einer Blutspendeaktion keine Tests statt. Das Ergebnis soll nach 15 bis 20 Minuten vorliegen, das Tragen einer medizinischen Maske und die Einhaltung der Corona-Regeln sind Pflicht. Eine schriftliche Einwilligung werde vor dem Test eingeholt und dokumentiert, heißt es aus der Kreisverwaltung.

Diese Apotheken im Kreis beteiligen sich

In Wildau gibt es an der Technischen Hochschule (Hochschulring 1) bereits eine Teststelle, in der bislang vorrangig PCR-Tests angeboten werden. Ab dem 15. März sollen auch hier die kostenlosen Antigen-Schnelltests möglich sein – jeweils dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr.

Außerdem wollen mehrere Apotheken im Kreis die kostenfreien Tests anbieten: Etwa die Delphinen-Apotheke in Lübben, die um eine vorherige Anmeldung unter 03546/3037 bittet. Und auch die Linden Apotheke (0160-5797827) will in ihren Standorten in Niederlehme, Zernsdorf, Senzig und Bestensee im Auftrag des Gesundheitsamts testen. Ein vorheriger Anruf ist erforderlich.

Landrat Loge hofft auf mehr Apotheken

Geht es nach Landrat Stephan Loge (SPD) soll es bei diesen Apotheken nicht bleiben. „Ich vertraue bei Lösung der enormen Logistik-Herausforderung einer flächendeckenden Angebotsversorgung mit kostenlosen Corona-Schnelltests für alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis auf die Unterstützung durch weitere Apotheken“, sagte er. Interessierte Apotheker könnten sich an die Corona-Hotline der Kreisverwaltung unter 03375-262146 wenden.

Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt indessen zehn Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die 7-Tage-Inzidenz steigt somit wieder leicht an und liegt derzeit bei 63,2. Gleichzeitig musste das Gesundheitsamt am Dienstag keine weiteren Toten vermelden. Seit Ausbruch der Pandemie hat das Coronavirus insgesamt 211 Todesopfer gefordert.

Seit Anfang des vergangenen Jahres haben sich 5251 Menschen im Landkreis nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 4839 gelten mittlerweile als genesen. 201 Personen sind aktuell als infiziert gemeldet, zwölf davon befinden sich in stationärer Behandlung.

