Keine Neuinfektionen am Freitag

Dahme-Spreewald

Das Corona-Geschehen in Dahme-Spreewald ist am Freitag stabil geblieben. Das Gesundheitsamt hat keine weiteren nachgewiesenen Infektionen gemeldet. Damit bleibt die Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle bei 253.

Elf Menschen sind im Landkreis akut an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt. Drei davon werden aktuell stationär in Krankenhäusern des Landkreises behandelt.

Ob es noch weitere Infektionen in der Bestenseer Senioreneinrichtung gab, wurde am Freitag noch nicht bekannt. Dort war am Montag bei einem Bewohner eine Corona-Infektion nachgewiesen worden. Alle Bewohner und das Personal wurden daraufhin getestet. Laut Landkreis liegen aber noch nicht alle Ergebnisse vor.

Von MAZ-online