Bootsverleih bleibt verboten

Dahme-Spreewald

Vor dem Osterwochenende hat der Krisenstab des Landkreises ein durchaus positives Fazit der aktuellen Situation gezogen. Die medizinische Situation scheint halbwegs entspannt, und auch die Polizei zeigte sich angesichts der kommenden Feiertage zuversichtlich. Denn nach wie vor halten sich die Menschen weitgehend an die Eindämmungsverordnung.

Seit Inkrafttreten des Bußgeldkataloges seien demnach im Bereich der gesamten Polizeidirektion Süd 65 Platzverweise ausgesprochen worden, 30 Ordnungswidrigkeiten wurden geahndet, eine einzige Strafanzeige wurde erstattet. „Angesichts des riesigen Gebietes, um das es geht, sind das sehr gute Zahlen“, sagt Sven Herzberger, Zeuthens Bürgermeister und als Vorsitzender der Kreisarbeitsgemeinschaft des Städte und Gemeindebundes auch Sprecher der Bürgermeister und Amtsdirektoren im Landkreis.

Anzeige

Bootsverleihe müssen geschlossen bleiben

Damit es auch über Osterfeiertage so ruhig bleibt, stellte der Krisenstab am Donnerstag noch einmal klar, dass Bootsverleihe in Dahme-Spreewald bis auf Weiteres geschlossen bleiben müssen – auch über Ostern. In den vergangenen Tagen hatte es dazu Unklarheiten gegeben. Das Gesundheitsministerium hatte am Sonntag mitgeteilt, dass Bootsfahren grundsätzlich erlaubt ist, sofern dabei nicht mehr als zwei Personen zusammenkommen.

Im Landkreis interpretierte man das als ein Verbot von Verleihstationen. Das Innenministerium konkretisierte allerdings am Donnerstag, dass Bootsverleihe aus Sicht des Ministeriums öffnen können – die Boote dürften aber nur zur sportlichen Betätigung genutzt werden, nicht zu touristischen Zwecken. Da diese Unterscheidung aber kaum zu treffen ist, entschied man sich, den Bootsverleih in Dahme-Spreewald generell zu untersagen.

Neun neue Infektionen

Die Kliniken melden unterdessen, dass die Maßnahmen der Eindämmungsverordnung greifen. An allen Standorten nimmt die Zahl der coronabedingten Notfälle ab. Auffällig sei aber laut Sven Herzberger, dass die Fälle, die jetzt ins Krankenhaus kommen, schwerer sind und eine intensivere Behandlung erfordern.

Am Donnerstag sind in Dahme-Spreewald noch einmal neun nachgewiesene Corona-Infektionen hinzugekommen. Drei der Erkrankten kommen aus Königs Wusterhausen, zwei aus Schönefeld, zwei aus Bestensee, einer aus Mittenwalde und einer aus Lübben. Damit sind 137 Menschen insgesamt betroffen. 35 davon gelten inzwischen aber als geheilt. Am schwersten betroffen ist Königs Wusterhausen mit 42 nachgewiesenen Corona-Infektionen.

Von Oliver Fischer