Dahme-Spreewald

Das Interesse an Impfungen ist in den vergangenen zwei Wochen sprunghaft gestiegen. Hausärzte berichten von hohem Andrang und vielen Nachfragen, insbesondere aus den vulnerablen Altersgruppen. Da es das Impfzentrum Schönefeld aber nicht mehr gibt, sind Impfwillige auf die Arztpraxen angewiesen – von denen wiederum nicht alle Impfungen anbieten.

Hinter den Kulissen wird derzeit fieberhaft an Aktionen fürs Booster-Impfen gearbeitet. An diesem Sonnabend wird bereits in der Praxis von Katja Klugewitz in der Friedrich-Engels-Straße in Königs Wusterhausen von 9 bis 13 Uhr Impfen ohne Termin angeboten, Städte und Gemeinden im Landkreis arbeiten bereits an kommunal unterstützten Aktionen, auch der Landkreis und das Tropical Islands haben bereits Interesse signalisiert.

Erste Anlaufstelle sind aber nach wie vor die Ärzte, von denen im nördlichen Teil des Landkreises 57 grundsätzlich Corona-Impfungen anbieten. Um Boosterimpfungen sollten sich allerdings laut KVBB vorerst nur diejenigen bemühen, die älter als 60 Jahre sind, und deren Zweitimpfung bereits rund sechs Monate zurückliegt. „Die erste Adresse ist immer der eigene Hausarzt“, sagt Christian Wehry von der Kassenärztlichen Vereinigung. Sollte dort keine Impfung erhältlich sein, können sich Interessierte aber auch an andere Praxen wenden. Bei diesen Ärzten sind Impfungen grundsätzlich möglich:

Bestensee

Wanja Lange,Fernstr. 9, 033763 63463

Franziska Abraham/ Cindy Lenz, Hauptstr. 20, 033763 63498

Sebastian Wree, Hauptstr. 13, 033763 63401

Eichwalde

Matthias Raphael, Bahnhofstr. 4, 030 6759252

Pascal Pabst-Thuro, Friedenstr. 4, 030 6758133

Klaus Vogelsang, August-Bebel-Allee 5, 030 83203352

Jana Groß, Bahnhofstr. 11, 030 67895838

Siegrun Mebus, Lotharstr. 15, 030 6758696

Amt Schenkenländchen

Katrin Nicolai, Berliner Str. 71, Groß Köris, 033766 62939

Hayk-Sten Möpert, Benjamin Möpert, Lindenstraße 43, Halbe, 033765 21980

B. Maack/S. Kieckebusch, Kirchstraße 3, Halbe, 033765 80331

Sylvia Fabian, Birkholzer Weg 5A, Märkisch Buchholz, 033765 219344

Sinikka Trommer, Am Markt 1, Teupitz, 033766 42108

Heidesee

Dagmar Böhm, Mühlendamm 15, 033768 50824

Martin/Hiller, Berliner Str. 6, 033767 80265

Königs Wusterhausen

Reinhold Hansche, Scheederstraße 1c, 03375 295108

Neithard Hansche, Fontaneplatz 10a, 03375 872003

Sigrun Mendel, Friedrich-Ebert-Str. 20-21, 03375 290265

Uwe Mendel, Friedrich-Ebert-Str. 20-21, 03375 290265

Karin Graß, Fontaneplatz 10, 03375 200698

Roland Klinger, Schloßplatz 8, 03375 290985

Bernhard Melow, Grüner Weg 18-19, 03375 900149

Marc Richter, Karl-Marx-Straße 5, 03375 293057

Irina Krizevskij, Scheederstr. 1 c, 03375 246583

Katja Klugewitz, Friedrich-Engels-Str. 23 b, 03375 872994

Heidrun Radke, Johannes-R.-Becher-Straße 24, 03375 296468

Bettina Hoffmann, Eichenallee 4, 03375 5292888

Sabine Beckel, Rosa-Luxemburg-Straße 20, 03375 5286978

Anja-Kristin Helbig, Zum Bahnhof 4, 03375 5291291

Sabena MVZ GmbH, Schloßplatz 8

Melanie Ludwig, Undinestr. 32, 03375 292304

Mykolas Dumcius, Eichenallee 4, 03375 296915

Anja Rösner, Köpenicker Str. 29, 03375 5584000

Carsten Zschenderlein, Eichenallee 4, 03375 292404

Ralf Steinborn, Johannes-R.-Becher-Straße 24, 03375 872884

Andreas Funke, Schlossplatz 8, 03375 5216814

Christoph Pils, Wernsdorf Dorfstr. 10, 03362 820195

Mittenwalde

Gabriela Eggert, Berliner Chaussee 4, 033764 60561

Harriet Eckert, Yorkstr. 24, 033764 20436

Sebastian Wree, Berliner Chaussee 4, 033764 60560

Schönefeld

Eberhard Gottschall, Diepenseer Str. 7a, 030 63313023

Deniz Akdere, Hans-Grade-Allee 18, 030 6332017

Schulzendorf

Nora-Anneliese Gorecki-Blassmann, Karl-Liebknecht-Str. 2, 033762 48067

Kathrin Schluttig, Rosa-Luxemburg-Straße 139, 033762 48217

Peggy von Niederhäusern, Illgenstr. 4, 033762 48550

Sylvia Fabian, Finkenweg 13, 033765 219344

Wildau

Jürgen Koch, Stolze-Schrey-Str. 35, 03375 501308

Ines Ajer, Freiheitstr. 98, 03375 5265890

Kathrin Klein, Freiheitstr. 98, 03375 501204

Med. Einrichtungs GmbH, Freiheitstr. 98, 03375 5256390

Zeuthen

Sylvia Vogelsang, Miersdorfer Chaussee 13, 033762 71806

Stefanie Sanden-Böttcher, Goethestr. 3, 033762 92491

Frohme/Wendland/Swoboda, Mittelpromenade 32, 033762 71933

Holger Pieplow, Goethestr. 3, 033762 92491

Marc Redies, Forstweg 25 A, 033762 71770

Janina Böhm, Friesenstr. 2, 033762 862000

Catrin Häberlein, Wilhemshavener Str. 21, 033762 72117

Von Oliver Fischer