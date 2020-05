Dahme-Spreewald

Der Landkreis Dahme-Spreewald hat die Zahl der im Kreisgebiet registrierten Corona-Erkrankungen leicht nach unten korrigiert. Demnach sind aktuell fünf Personen akut erkrankt. Insgesamt sind 245 Fälle erfasst. 232 Infizierte sind wieder genesen, nach wie vor befindet sich eine Person in stationärer Behandlung. 60 als Verdachtsfall eingestufte Personen warten noch auf ihre Testergebnisse.

Aufgrund der allgemeinen Entspannung konnten auch die strengen Schutzvorkehrungen im von einem Covid-19-Ausbruch betroffenen Awo-Pflegeheim in Königs Wusterhausen zurückgefahren werden. Das Gesundheitsamt hat das Infektionsgeschehen dort für beendet erklärt. In dem Heim waren 21 Bewohner und fünf Beschäftigte an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt. Zwei Bewohner starben. Alle anderen positiv getesteten Mitarbeiter und Bewohner sind zwischenzeitlich wieder genesen, wie Gesundheitsbehörde und Geschäftsführung des Heims bestätigen. Damit gelten wieder die normalen Hygieneregeln zur Prävention.

Diese Lockerungen greifen ab Donnerstag

Der Landkreis weist auch auf die neue gelockerte Eindämmungsverordnung des Landes hin, die ab Donnerstag gelten soll. Die Änderungen betreffen kulturelle Veranstaltungen sowie Kinos, Freibäder, Freizeitparks, Tanz- und Fitnessstudios, Sportstätten, Unterricht in Fahrschulen oder Nachhilfe sowie private und familiäre Feiern.

So sind ab Donnerstag wieder Versammlungen von bis zu 150 Personen unter freiem Himmel und bis zu 75 Personen in geschlossenen Räumen erlaubt. Das gilt auch für Schulfeste. Kitas dürfen allerdings nur im Freien feiern. Hochzeiten sind mit bis zu 50 Teilnehmern gestattet. Fahr- und Musikschulen können wieder ohne Teilnahmebegrenzung unterrichten. Auch Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen sowie Freibäder dürfen wieder öffnen.

Ab Sonnabend sind dann auch wieder Konzerte sowie Theater- und Kinovorführungen für bis zu 75 Personen möglich. Zudem können Thermen und Indoor-Bäder den Betrieb wieder aufnehmen. Für alle Veranstaltungen und Orte muss aber ein Hygienekonzept vorliegen. Abstands- und Hygieneregeln bleiben weiter gültig. Mund- und Nase-Bedeckung müssen nach wie vor im öffentlichen Personenverkehr und in Geschäften getragen werden.

Von Oliver Fischer