Dahme-Spreewald

Die Corona-Lage in Dahme-Spreewald bleibt ernst. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt 55 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Der aktuelle Inzidenzwert liegt bei 131,7. Der Wert bezieht sich auf die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreisgebiet.

Gleichzeitig musste das Gesundheitsamt am Donnerstag keine weiteren Corona-Toten vermelden. Insgesamt hat das Virus in Dahme-Spreewald bisher 233 Todesopfer gefordert. Seit Ausbruch der Pandemie sind 6425 Infektionen mit Sars-CoV-2 im Landkreis gemeldet worden. 4783 Personen gelten als mittlerweile genesen, 409 als aktuell infiziert.

RKI-Statistik sortiert Alter und Geschlecht

Das Robert Koch-Institut listet in einer Statistik die Corona-Fälle für jeden Landkreis auf, sortiert nach Alter und Geschlecht. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner zeigt sich: Nach RKI-Angaben kamen die meisten Corona-Fälle in Dahme-Spreewald bisher bei Frauen über 80 vor. Direkt danach folgen die Frauen zwischen 35 und 59 – noch knapp vor den Männern über 80. An vierter Stelle stehen Mädchen und Frauen von 14 bis 34, gefolgt von Jungen und Männern der gleichen Altersgruppe. Vergleichsweise seltener betroffen sind dagegen Frauen wie Männer von 60 bis 79.

Ein Blick in das Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin (Divi) zeigt auch: Derzeit benötigen sechs Covid-19-Patienten in Dahme-Spreewald intensivmedizinische Behandlung, eine davon muss künstlich beatmet werden. Aktuell sind fünf Betten auf den Intensivstationen des Kreises frei, auf denen Patienten notfalls auch beatmet werden können.

Corona-Notbremse in Dahme-Spreewald

Seit dem Osterwochenende gilt in Dahme-Spreewald die Corona-Notbremse des Landes. Seit Montag ist außerdem eine nächtliche Ausgangssperre hinzugekommen: Zwischen 22 und 5 Uhr darf nur das Haus verlassen, wer einen triftigen Grund hat. Darunter fällt etwa die Versorgung von Tieren, der Besuch von Lebenspartnern oder die Arbeit. Ebenfalls seit Montag gilt außerdem die Testpflicht an Schulen. Am Donnerstag billigte auch der Bundesrat die bundesweite Corona-Notbremse. Künftig sollen somit in ganz Deutschland die gleichen Corona-Regeln für Kreise und kreisfreie Städte ab einer Inzidenz von 100 gelten.

Von Johanna Apel