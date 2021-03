Dahme-Spreewald

Einen Tag nachdem das Land Brandenburg die Corona-Notbremse verschärft hat, sind die Corona-Zahlen in Dahme-Spreewald merklich angestiegen. Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete am Freitag 38 Neuinfektionen, das ist der höchste Tageswert seit sechs Wochen. Die Inzidenz stieg damit auf 75, so hoch wie seit Mitte Februar nicht mehr. Wenn die Zahlen in diesem Maß weiter steigen, könnten auch auf den Landkreis bald wieder ein scharfer Lockdown zukommen.

Das Regierungskabinett hatte sich am Donnerstag in einer Sondersitzung darauf geeinigt, dass ab Montag die Corona-Regeln auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte automatisch verschärft werden, sobald dort an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz 100 überschritten wird. Vier Nachbarlandkreise von Dahme-Spreewald haben diesen Inzidenzwert inzwischen wieder erreicht.

Geschäfte, Museen und Galerien müssten schließen

Wenn dieser Fall auch in LDS eintritt, dürfen Geschäfte nicht mehr für Terminkunden öffnen. Auch Museen, Gedenkstätten und Galerien müssen wieder schließen. Dieser Lockdown gilt dann zunächst für vierzehn Tage. Offen bleiben dürften Blumenläden, Baumärkte, Friseure und Kosmetikstudios.

„Grundsätzlich ist das nachvollziehbar. Uns hatte vorher eher der Sonderweg Brandenburgs irritiert“, sagt Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger, der als Sprecher der Arbeitsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes auch die Bürgermeister und Amtsdirektoren im Kreis vertritt. „Aber natürlich ist das Hin und Her nervig. Man verunsichert die Bevölkerung, eine Geschäftstreibende hat mir schon gesagt, die ständig neuen Regelungen machen sie ganz kirre.“

Kindersport in Gruppen wird wieder untersagt

Die neuen Regelungen würden auch fürs Privatleben gelten. Ein Haushalt dürfte sich nur noch mit einer weiteren Person treffen. Der individuelle Sport unter freiem Himmel wird laut Regierung auf zwei Personen beschränkt, Kindersport in Gruppen wieder untersagt. An den Schulen soll der Wechselunterricht aber zumindest bis zu den Osterferien fortgesetzt werden. Möglich sei dies, weil mit der Möglichkeit von zwei Schnelltests pro Woche für jeden Schüler und beschleunigten Impfungen der Lehrer die Sicherheit erhöht werde, heißt es.

Für Landrat Stephan Loge (SPD) war diese Kehrtwende abzusehen. „Ich bin mir aber nicht sicher, wie sinnvoll individuelle Regelungen auf Kreisebene sind. Wir bräuchten mehr wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, unter welchen Umständen lokale Lockdowns überhaupt etwas bringen“, sagt er.

Herzberger: „Von Überlastung des Gesundheitssystems weit entfernt“

Und Sven Herzberger macht auf einen anderen Punkt aufmerksam. „Die Lockdowns wurden ursprünglich eingeführt, weil man Angst vor einer Überlastung der Gesundheitssysteme hatte. Von einer solche Überlastung sind wir aktuell auch nach den Impfungen in den Seniorenheimen weit entfernt. Vielleicht sollte man deshalb das ganze System überdenken.“

Von Oliver Fischer