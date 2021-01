Dahme-Spreewald

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dahme-Spreewald ist über das Wochenende gesunken, sie lag am Sonntag bei 240,1 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Neujahrstag waren es noch 254,1. Auch meldete das Gesundheitsamt deutlich weniger Neuinfektionen als in den Tagen zuvor. Am Sonnabend wurden 47, am Sonntag nur noch sieben neue Fälle registriert. Ob das allerdings nur daran lag, dass am Wochenende weniger getestet wurde oder die Zahlen tatsächlich sinken, ist noch unklar. Am 31. Dezember waren noch 110 neue Fälle festgestellt worden.

Drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona

Es waren traurigerweise auch weitere Tote im Zusammenhang mit dem Sars-Cov2-Virus zu verzeichnen. Drei neue Todesfälle meldete der Landkreis am Sonntag, damit steigt die Gesamtzahl der Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie von 62 am Sonnabend auf 65 am Sonntag. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 3173 Menschen positiv auf Corona getestet worden. Aktuell sind 458 infiziert, 77 davon befinden sich in stationärer Behandlung. 2650 Menschen gelten als genesen.

Anzeige

Silvesterparty in Königs Wusterhausen aufgelöst

Die hohen Neuinfektionszahlen vor dem Jahreswechsel hielten dabei nicht alle im Landkreis davon ab, größere Partys zu feiern. In den Morgenstunden des 1. Januar musste die Polizei in der Straße Am Amtsgarten in Königs Wusterhausen eine Silvesterparty auflösen, nachdem sich Nachbarn über den Lärm beschwert hatten.

Die Beamten trafen gegen 6.30 Uhr dort eine Gruppe von elf Personen im Alter von 19 bis 38 Jahren aus mehreren Haushalten an. Sie konsumierten Alkohol, hielten sich nicht an die Abstandsregeln und trugen keine Masken, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Personalien der elf wurden aufgenommen, sie müssen mit Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Eindämmungsverordnung rechnen.

Distanzunterricht zum Schulstart am Montag, 4. Januar

Zum Schulstart am Montag bleibt der Lockdown bestehen, darauf weist der Landkreis auf seiner Internetseite hin. Es findet nur Distanzunterricht statt, ausgenommen sind nur Schüler mit einem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ sowie die Schüler der Abschlussklassen. Die Prüfungen für die Ausbildungs-Abschlussklassen am OSZ finden statt.

Horte bleiben geschlossen, Kitas sind geöffnet

Schwierig wird es für Eltern von Hortkindern: In den Horten gibt es nur eine Notbetreuung, und das auch nur für Kinder, bei denen beide Elternteile in der kritischen Infrastruktur beschäftigt sind – oder bei denen ein Elternteil im medizinischen oder pflegerischen Bereich arbeitet. Anträge auf Notbetreuung müssen bei den Kommunen gestellt werden. Kitas und Kindertagespflegestellen dagegen bleiben geöffnet.

Von Carsten Schäfer