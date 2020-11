Corona in Dahme-Spreewald: Ein neuer Todesfall

Dahme-Spreewald

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Dahme-Spreewald steigt weiter an: Der Landkreis meldete 14 neue Corona-Fälle am Montagmorgen. Die 7-Tage Inzidenz für Dahme Spreewald liegt mittlerweile bei 94,3 (Vortag: 89).

Seit Ausbruch des Virus im Frühjahr diesen Jahres sind insgesamt 675 Personen im Landkreis Dahme-Spreewald an der Infektionskrankheit COVID-19 erkrankt. Bisher sind neun Personen im Landkreis daran verstorben. Ein neuer Todesfall wurde in Amt Lieberose/ Oberspreewald gemeldet. Das ist der erste neu gemeldete Todesfall seit Mai diesen Jahres.

Anzeige

Ab heute gelten die neuen Corona-Regeln

Seit heute gilt die neue Eindämmungsverordnung. Betroffen sind viele gesellschaftliche Bereiche von Gastronomie über Kultur bis zum Sport. Es gibt jedoch auch eine entscheidende Ausnahme: Anders als im Frühjahr bleiben Schulen und Kitas geöffnet. Zustätzlich hat der Landkreis Dahme Spreewald letzte Woche die Maskenpflicht erweitert: Ab sofort gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf bestimmten Straßen und Plätzen im Landkreis, sowie an Bushaltestellen, auf Wochenmärkten und im Umkreis von Schulen und Kitas.

181 Menschen sind aktuell infiziert, 14 im Krankenhaus

Die Neuinfektionen lassen sich nicht auf ein einziges Ausbruchsgeschehen zurückführen, sondern verteilen sich über den gesamten Landkreis. Aktuell sind 181 Personen infiziert: 14 werden derzeit stationär im Krankenhaus behandelt. Die meisten aktiven Fälle gibt es derzeit in Schönefeld, hier sind aktuell 34 Menschen an COVID-19 erkrankt. Lübben meldet 22 aktive Fälle, die Märkische Heide 15. In Königs Wusterhausen sind es derzeit 13, ebenso in Zeuthen, Luckau und Lieberose/ Oberspreewald.

Schönefeld bleibt Corona-Hotspot

Schönefeld bleibt der Corona-Hotspot in der Region. Mit 24 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen liegt der Inzidenzwert aktuell bei ungefähr 153,7. Wie kommt es, dass die Corona-Zahlen in Schönefeld so rapide in die Höhe schnellen? Die Gemeinde grenzt im Norden an Neukölln. Der Bezirk hat, nach Friedrichshain-Kreuzberg, die meisten Neuinfektionen in Berlin. Hier liegt der Inzidenzwert aktuell bei ungefähr 254. Hinzu kommt, dass Schönefeld die Gemeinde mit dem höchsten Pendleraufkommen ist.

Seit Ausbruch des Virus im Frühjahr diesen Jahres sind insgesamt 675 Personen im Landkreis Dahme-Spreewald an der Infektionskrankheit COVID-19 erkrankt. Bisher sind neun Personen im Landkreis daran verstorben.

Teststelle in Wildau erweitert Öffnungszeiten

Wegen der erhöhten Nachfrage nach Corona-Tests erweitert die Corona-Teststelle in Wildau ihre Öffnungszeiten. Die Teststelle an der Technischen Hochschule ist nun ab sofort auch am Dienstag, 10 bis 12 Uhr, für Tests geöffnet. Um sich testen zu lassen, ist eine vorherigen Anmeldung nötig unter www.corona-test-wildau.de

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach.

Von Lena Köpsell