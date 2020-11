Corona in Dahme-Spreewald: Ein neuer Todesfall aus Schönefeld

Dahme-Spreewald

Die Corona-Lage im Landkreis Dahme-Spreewald bleibt weiter kritisch: Am Freitag meldete das Gesundheitsamt des Landkreises 38 Neuinfektionen und einen neuen Todesfall. Die 7-Tage Inzidenz für Dahme Spreewald liegt aktuell bei 98,4 und deutlich über dem kritischen Wert von 50.

Der Landkreis meldete am Freitag einen weiteren Todesfall aus Schönefeld, es ist der zweite in diesem Monat. Seit Ausbruch der Pandemie im März sind insgesamt zehn Personen im Landkreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Insgesamt sind in diesem Jahr 1137 Personen im Landkreis Dahme-Spreewald positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet worden. Als aktuell infiziert gelten 202 Personen. Inzwischen werden 17 davon stationär im Krankenhaus behandelt, 185 befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Anzeige

Königs Wusterhausen meldet die meisten aktiven Infektionsfälle

Die aktuellen Neuinfektionen lassen sich nicht auf ein einziges Ausbruchsgeschehen zurückführen, sie verteilen sich über den gesamten Landkreis. Bislang wies Schönefeld über Monate die höchsten aktiven Infektionszahlen auf, mittlerweile ist Königs Wusterhausen mit 35 Infektionen der neue Corona-Hotspot. Aber auch Schönefeld (29), Lübben (23), Mittenwalde (13), das Amt Lieberose/ Oberspreewald (16), und Schulzendorf (11) verzeichnen aktuell hohe Infektionszahlen.

Lesen Sie auch

Die Stadt Königs Wusterhausen meldet neue Fälle in zwei Kitas und einer Schule. In der staatlichen Gesamtschule sind zwei Lehrer und eine Sozialarbeiterin an Corona erkrankt. In der Kita „Räuberberg“ in Königs Wusterhausen bislang eine Erzieherin infiziert. Außerdem sind zwei weitere Erzieherinnen und 15 Kinder noch bis Ende November in Quarantäne, es handelt sich um eine geschlossene Gruppe. In der Kita „Steinbergwichtel“ wurde eine Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet, 17 Kinder befinden sich derzeit in Quarantäne.

Die Hälfte der Erzieherinnen und Erzieher fällt aus

In den Königs Wusterhausener Kitas fällt derzeit die Hälfte der Erzieherinnen und Erzieher aus. Grund hierfür sind die zunehmenden Corona-Fälle in den Kindertageseinrichtungen, sowie die Zunahme von Krankheitsausfällen.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach.

Die Stadt Königs Wusterhausen berichtet, dass der Betreuungsschlüssel für Kindertageseinrichtungen dennoch gehalten werden kann, da im Moment weniger Kinder in den Einrichtungen betreut werden und die Öffnungszeiten bei einem Großteil der Einrichtungen verkürzt worden sind.

Von Lena Köpsell