Corona in Dahme-Spreewald: Ein weiterer Todesfall

Dahme-Spreewald

Auch am Donnerstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis unter der kritischen Marke von 100 und rutscht von 87,8 am Mittwoch auf 80,8. Somit ist die Inzidenz bereits den dritten Tag in Folge unter 100 und macht somit ein Lösen der Notbremse in LDS in den kommenden Tagen wahrscheinlicher.

Bleibt der Inzidenzwert fünf Tage unter 100, fallen die Verschärfungen erneut weg (MAZ berichtete). In den anderen Kreisgebieten des Landes ist ebenfalls zu beobachten, dass die Inzidenzen sinken. In Ostprignitz-Ruppin liegt er sogar bereits bei 42,5 Die Sieben-Tage-Inzidenz für Brandenburg ist am Donnerstag ebenfalls unter 100 gerutscht und liegt nun bei 98,3.

Trotz der sinkenden Inzidenz, steigt die Zahl der Neuinfizierten in Dahme-Spreewald weiter an. 39 Personen wurden positiv auf das Corona-Virus getestet, wie das Gesundheitsamt meldet. Somit wurden seit Beginn der Pandemie 6794 Corona-Infektionen in LDS bestätigt, von denen 6230 Personen genesen sind. Da es jedoch keine Meldepflicht für Genesungen gibt, handelt es sich dabei um einen Schätzwert. Als aktuell erkrankt gelten 323 Menschen.

Königs Wusterhausen weiterhin am stärksten betroffen

17 von ihnen befinden sich derzeit im Krankenhaus, um dort medizinisch behandelt zu werden. Laut Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin müssen fünf der Corona-Patienten derzeit auf einer Intensivstation behandelt werden. Drei davon werden beatmet. Von den 37 Intensivbetten im Landkreis sind derzeit noch fünf frei.

Zudem gab es einen weiteren Todesfall, wie das Gesundheitsamt mitteilt. Ein Einwohner aus Wildau ist im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Somit steigt die Anzahl der Todesopfer im Landkreis auf 241 an. Die Stadt weist in LDS die zweithöchste Anzahl an Todesfällen auf. In Lübben sind bisher 51 Corona-Erkrankte gestorben.

Nach wie vor ist Königs Wusterhausen am stärksten betroffen mit aktuell 66 Corona-Fällen, dich gefolgt von Schönefeld mit 50 Infizierten und Wildau mit 29 Erkrankten. Am geringsten ist das Ausbruchsgeschehen derzeit in den Gemeinden Schulzendorf mit acht Fällen und Zeuthen mit zwei Corona-Infizierten.

Von Joice Nkaigwa