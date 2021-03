Corona in Dahme-Spreewald: Ein weiterer Todesfall im Landkreis

Dahme-Spreewald

Die Corona-Lage im Landkreis wird zunehmend angespannter. So teilt das Gesundheitsamt am Dienstag mit, dass 16 weitere Personen positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Somit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Dahme-Spreewald auf 86,1. Zum Vergleich: Vor einer Woche lag der Wert noch bei 69,1.

Die Marke von einer Inzidenz von 100 ist bisher noch nicht erreicht worden, wie in anderen Landkreisen in Brandenburg. Bei dem rasanten Anstieg könnte dies jedoch nur noch eine Frage der Zeit sein. Sobald in LDS der Inzidenzwert drei Tage in Folge dreistellig ist, werden die Corona-Schutzmaßnahmen erneut verschärft.

Seit Beginn der Pandemie wurden in LDS insgesamt 5522 Infektionen bestätigt. Als aktuell infiziert gelten laut Angaben des Gesundheitsamtes 252 Personen. Von ihnen befinden sich derzeit 22 Corona-Erkrankte zur Behandlung im Krankenhaus.

Wie die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensivmedizin am Dienstag mitteilte, werden aktuell vier Corona-Patienten auf Intensivstationen im Landkreis Dahme-Spreewald behandelt. Damit bleibt die Anzahl weiterhin auf einem niedrigem Niveau. Von ihnen muss derzeit niemand beatmet werden.

Jedoch teilte das Gesundheitsamt mit, dass eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben ist. Somit gab es in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 219 Corona-Todesfälle im Landkreis. Zuletzt wurde am Dienstag ein weiteres Todesopfer gemeldet.

127 Fälle mit britischer und südafrikanischer Mutante

Zudem steigt die Anzahl der nachgewiesenen Corona-Mutationen weiter an. Bisher konnten in insgesamt 127 Fällen die britische und südafrikanische Variante des SARS-CoV-2-Virus belegt werden.

Die meisten Corona-Fälle meldet derzeit die Stadt Königs Wusterhausen im Landkreis, gefolgt von Schönefeld und Lübben. In der Märkischen Heide hingegen ist das Ausbruchgeschehen aktuell am geringsten.

Um dies weiterhin einzudämmen soll die Impfkampagne im Land beschleunigt werden. Nachdem in der vergangenen Woche die Corona-Schutzimpfungen mit dem Impfstoff des Herstellers Astrazeneca vorsorglich ausgesetzt wurde, finden die Termine in dieser Woche wie vereinbart statt. So auch im Impfzentrum Schönefeld.

Von Joice Nkaigwa