Corona in Dahme-Spreewald: Fahrschulen trotz Öffnung mit Problemen

Dahme-Spreewald

Andreas Preuß weiß nicht recht, ob er sich über den brandenburgischen Sonderweg für seine Branche freuen soll. Preuß ist Fahrlehrer in Königs Wusterhausen, anders als viele andere Berufsgruppen und auch seine Berufskollegen in anderen Bundesländern kann er seinem Job auch unter Corona-Bedingungen weiter nachgehen. „Aus der Perspektive des Selbstständigen finde ich die das natürlich gut“, sagt er, „aber um das Virus einzudämmen, ist es natürlich weniger förderlich.“

Brandenburg ist neben Hessen das einzige Bundesland, in dem Fahrschulen aktuell noch öffnen dürfen. Mit rund 70 Fahrschülerinnen und -schülern sitzt Preuß noch regelmäßig im Auto. Auch Theorieunterricht gib der Fahrlehrer abends weiterhin – aufgrund der Teilnehmerbegrenzung von fünf Personen nun fünfmal anstelle von einmal wöchentlich. Die aktuellen Regelungen bedeuten für ihn also mehr Zeitaufwand, mehr Arbeitsstunden und damit mehr Kosten – bei gleichen Einnahmen: „Ich kann ja nicht einfach die Gebühren für den Theorieunterricht ums Dreifache erhöhen“, so Preuß. „Für mich bleibt nur übrig, den Verlust aufzuarbeiten, den die Pandemie verursacht hat.“

Andreas Preuß leitet seit 19 Jahren eine Fahrschule in Königs-Wusterhausen, vor fünf Jahren hat er eine Filiale in Zeuthen eröffnet. Seine Fixkosten für Steuern, Versicherungen, Miete und Gehälter belaufen sich auf etwa 30.000 Euro pro Monat: Acht Pkw, sechs Motorräder und zwei Pkw-Anhänger muss er unterhalten. Zwei angestellte Fahrlehrer und eine Sekretärin helfen ihm beim Betrieb.

Als Preuß den Betrieb im vergangenen Jahr wegen Corona schließen musste, habe die Soforthilfe des ersten Lockdowns seine laufenden Kosten nicht auffangen können: Die Liquiditätsspritze für Kleinunternehmer betrug damals einmalig 9000 Euro. „Das war wie ein Tropfen auf den heißen Stein, ich musste einen Kredit aufnehmen, um meine monatlichen Kosten decken zu können“, so Preuß. „Wir sind deswegen alle sehr froh, jetzt wieder arbeiten zu können“, sagt er.

Sorgen älterer Fahrlehrer

Rainer Sydow hat eine Fahrschule in Heidesee. Etwa 50 Fahrschülerinnen und Fahrschüler unterrichtet der 65-Jährige dort; seine Fahrschule ist ein Ein-Mann-Betrieb. Sydow sieht die Öffnungen der Fahrschulen eher mit Besorgnis. „Ich habe täglich Kontakt zu wechselnden Fahrschülern und Prüfern“, sagt der Fahrlehrer, „so kommen viele Haushalte zusammen und das Infektionsrisiko steigt.“ Mit seinen 65 Jahren ist er Teil der Corona-Risikogruppe. Schließen könne er dennoch nicht: „Anders als im ersten Lockdown kann ich dann keine Finanzhilfen beantragen.“

Laut Fahrlehrerverband liegt das Durchschnittsalter der Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer aktuell bei etwa 50 Jahren. Es komme auch vor, dass Teile der Berufsgruppe nicht ausreichend für ihre Rente vorgesorgt hätten. Die Betroffenen müssten auch zu Corona-Zeiten arbeiten, um ihre Rente aufzubessern.

Wirtschaftliche Folgen nicht absehbar

Zahlen über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie für Fahrschulen gebe es laut dem Fahrlehrerverband Brandenburg noch nicht. Jedoch entgehe den Fahrschulen laut Verband trotz Öffnungen Geld: Für größere Fahrschulen sei vor allem die Teilnehmerbegrenzung im Theorieunterricht nur bedingt wirtschaftlich. „Der gleiche Unterricht muss mehrmals stattfinden. Das bedeutet auch, dass wenig neue Fahrschüler nachkommen und sich die Nachfrage staut“, so Hendrik Schreiber, Vorstand des Verbandes. Gerade größere Fahrschulen hätten jedoch oft mehrere Angestellte zu bezahlen. In der Praxis sehe es ähnlich aus; es komme öfter zu kurzfristigen Absagen von Fahrstunden. „Wenn die Fahrschüler plötzlich in Quarantäne müssen, geht natürlich Zeit verloren, in der Fahrlehrer andere Termine hätten ansetzen können“, sagt der Vorsitzende.

Für Andreas Preuß gibt es eine einzige Lösung, die die Lage verbessern könnte. „Am besten wäre es, wenn die Infektionszahlen so gering werden, dass wir wieder den uneingeschränkten Betrieb aufnehmen können. Aber wann das ist, wissen wir natürlich nicht“, fasst der Fahrlehrer zusammen.

Von Sarah Stemper