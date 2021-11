Dahme-Spreewald

Als die Königs Wusterhausenerin Jana Stecher am vergangenen Woche im Internet nach terminfreien Booster-Angeboten für Dahme-Spreewald suchte, war sie konsterniert. Im Netz gab es zwar eine Liste mit Angeboten in nahezu jedem Landkreis, Dahme-Spreewald war aber nicht darunter. Jana Stecher machte ihm Unmut beim Nachrichtendienst Twitter Luft. „Was tue ich für meine Ü-60-Eltern, wenn der Hausarzt in Quarantäne ist?“, schrieb sie. Eine Frage, die sich viele Menschen stellten – zumal schon in normal arbeitenden Praxen derzeit kaum Termine für Booster-Impfungen zu bekommen sind.

Eine halbe Woche später hat auch in Dahme-Spreewald einiges bewegt. Inzwischen gibt es mehrere Initiativen von Ärzten und Kommunen, die unkomplizierte Möglichkeiten zur Booster-Impfung im Landkreis einrichten wollen – und zwar bald.

Katja Klugewitz impft bereits am Sonnabend

Die erste, die einen Termin anbot, war die Königs Wusterhausener Ärztin Katja Klugewitz. Sie wird am kommenden Sonnabend ab 9 Uhr vor Ihrer Praxis in der Friedrich-Engels-Straße 23b impfen – und zwar so lange der Impfstoff reicht. Dass er am frühen Nachmittag verbraucht sein wird, ist so gut wie sicher. „Die Nachfrage hat in den vergangenen zwei Wochen sprunghaft zugenommen, sie ist momentan sehr, sehr, sehr hoch“, sagt sie. Zwar impfen viele Hausärzte, aber oft nur die eigenen Patienten und auch oft nur für eine begrenzte Zeit außerhalb der normalen Sprechstunde. „Deshalb bieten sich Impfaktionen an Wochenenden an, weil man da mehr Menschen erreichen kann.“

Zeesen will Booster-Impfungen, Luckau auch

Katja Klugewitz gehört zu einem Netzwerk von Ärzten, die mit Kommunen auch über weitere Termine im Gespräch sind. „Es haben sich schon Bürgermeister gemeldet, die Interesse haben“, sagt sie. Der Zeesener Ortsbeirat will einem eigenen Impftermin machen, die Stadt Luckau sei interessiert. „Ich finde toll, dass da Engagement und die Bereitschaft da ist, es braucht die Kommunen“, sagt Katja Klugewitz.

Impfaktion am 4. Dezember in der Gemeinde Heidesee

Eine eigene Booster-Aktion organisiert derzeit die Gemeinde Heidesee zusammen mit dem Arzt Jürgen Koch. Wer am 4. Dezember in der Friedersdorfer Mehrzweckhalle geimpft werden will, muss sich aber vorher anmelden – und die Nachfrage ist laut Bürgermeister Björn Langner (BfB) so riesig, dass sich die Veranstaltung zu einem Mammut-Event auswachsen wird.

Eine ähnliche Aktion gab es in Heidesee bereits im Frühjahr. Damals hatte Jürgen Koch, der seine Praxis in Wildau hat, aber in Prieros wohnt, Erst- und Zweitimpfungen für mehrere Hundert Heideseer Senioren angeboten. Für diese soll es jetzt auch die dritte Impfung geben. „Irgendetwas müssen wir ja machen, die Menschen sind verzweifelt, weil sie bei Ärzten so kurzfristig keinen Termin bekommen“, sagt Langner.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

420 Anmeldungen gebe es bereits – und das, obwohl die Gemeinde den Termin noch nicht einmal auf der Internetseite veröffentlicht hat. Jürgen Koch sieht deshalb auch die Kommunen in der Pflicht. „Es müssten eigentlich alle Kommunen so etwas anbieten. Die Ärzte können den logistischen Aufwand nicht allein bewältigen“, sagt er.

Landkreis will nächste Woche Impfstation in Wildau einrichten

Aus diesen Beweggründen hat sich inzwischen auch der Landkreis eingeschaltet. Er will zwei Impfstationen einrichten, kleine Impfzentren also, die vom Landkreis betrieben und mit Impfstoff beliefert werden. Eins in Wildau, eins in Luckau. Dort sollen Menschen ohne Termin geimpft werden können, „schon um den logistischen Aufwand gering zu halten“, wie Kreissprecherin Kathrin Veh sagt. Die genauen Standorte werden noch bekannt gegeben. Wann es los geht, steht noch nicht fest. Impfstoff von Biontech sei aber bereits für die kommende Woche bestellt, die Impfstationen sollen so bald wie möglich in Betrieb gehen.

Von Oliver Fischer