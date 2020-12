Dahme-Spreewald

Die Corona-Lage in Dahme-Spreewald ist weiterhin hoch dynamisch. Im Vergleich zu den Vortagen hat sie sich aber ein wenig entspannt. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt des Landkreises 39 Neuinfektionen. Das ist für den Landkreis eine durchaus hohe Zahl, aber deutlich weniger als die 72 vom Vortag. Der Donnerstag ist auch der erste Tag seit mehr als einer Woche, an dem im Landkreis kein Todesopfer im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu beklagen war.

Deutlich zugenommen hat allerdings die Belastung in den Krankenhäusern. Während am Mittwoch noch 44 Menschen mit Covid-19-Erkrankung stationär in einem Krankenhaus in Dahme-Spreewald behandelt werden mussten, waren es am Donnerstag 50. Das ist ein neuer Höchststand. Nach wie vor liegen acht davon auf einer Intensivstation. Ein Patient muss beatmet werden. Für die Krankenhäuser bedeutet das eine immer größere Belastung in der Pflege. Zudem macht man sich inzwischen intensive Gedanken darüber, wie dem Engpass bei den Intensivbetten aufgefangen werden kann.

Loge für landesweite Verschärfung

Am Mittwoch war die Zahl der freien Intensivbetten auf drei zusammengeschmolzen. Am Donnerstag meldeten die Kliniken des Landkreises wieder elf freie Intensivbetten. „Die Kliniken unseres Kreises stoßen mit der Behandlung von erkrankten Menschen nach und nach an ihre Kapazitätsgrenzen. Zudem belegt der sprunghafte Anstieg der Verstorbenen, wie lebensbedrohlich die Lage ist. Diese analysieren wir täglich, um abzuleiten, welche schärfere Maßnahmen noch einzuleiten sind, um das äußerst diffuse Infektionsgeschehen zeitnah und spürbar abzusenken“, sagt Landrat Stephan Loge.

Loge spricht sich für eine brandenburgweite Einleitung zusätzlicher Schutzmaßnahmen durch die Landesregierung aus, weil Insellösungen einzelner Landkreise Verdrängungseffekte zur Folge hätten. Hintergrund: Einige Landkreise im Umkreis von Dahme-Spreewald, darunter Märkisch Oderland, Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz haben aufgrund von Inzidenzwerten von teilweise über 300 ihre Corona-Maßnahmen zuletzt deutlich verschärft.

In Dahme-Spreewald soll über weitere Schritte in Abhängigkeit der weiteren Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz in den kommenden Tagen entschieden werden. Die Corona-Regeln des Landes machen schärferer Regeln bei einer Überschreitung der 200er-Marke erforderlich. Loge: „Oberstes Primat ist und bleibt für uns alle die Reduzierung der persönlichen Kontakte.

Sieben Kitas und elf Schulen betroffen

Im Landkreis sind aktuell mindestens sieben Kitas von Corona-Fällen betroffen, darunter die Kita „Frechdachs“ in Heidesee, die Kita „Räuberhaus“ in Zeuthen und die Kita „Kleine Waldgeister" in Zeuthen.

An mindestens elf Schulen im Landkreis sind Corona-Fälle nachgewiesen, darunter die Grundschule Schulzendorf, das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Königs Wusterhausen, die Grundschule Zernsdorf, die Grundschule Prieros, das Evangelische Gymnasium in Schönefeld, das Gymnasium in Schönefeld, die Oberschule „Am Airport“ in Schönefeld und die Ludwig-Witthöft-Oberschule Wildau.

Bei den Senioreneinrichtungen ist unter anderem die ASB-Tagespflege Zeuthen, das Pflegezentrum Haus „Lebensraum“ in Zeuthen und das AWO Seniorenheim in Wildau betroffen.

Von Oliver Fischer