Dahme-Spreewald

Die Corona-Lage in den Krankenhäusern von Dahme-Spreewald wird immer angespannter. Während die Inzidenz seit mehr als einer Woche sinkt, steigt die Zahl der coronapositiven Patienten und der Intensivpatienten mit Covid 19 immer weiter an. Am Dienstag meldete der Landkreis 57 coronapositive Patienten im Krankenhaus. 15 davon wurden intensivmedizinisch behandelt. Das sind so viele wie seit dem Höhepunkt der Pandemie um den vergangenen Jahreswechsel nicht mehr. Gesundheitsamt und Klinikleitung haben aber wegen der dauerhaft hohen Belastung des Pflegepersonals schon vor Wochen bei niedrigeren Zahlen die Krankenhäuser an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gesehen.

Am Dienstag meldete das Landesamt für Gesundheit 202 neue Corona-Infektionen für Dahme-Spreewald. Die Inzidenz sinkt damit auf 811. Der Wert ist aber noch über der kritischen Schwelle von 750. Deshalb gelten nach wie vor Einschränkungen für Ungeimpfte wie nächtliche Ausgangssperren. Todesopfer im Zusammenhang mit einer Coronainfektion wurden am Dienstag nicht für den Landkreis gemeldet.

Impfzentrum Königs Wusterhausen startet

Das mobile Impfteam des Landkreises impft am Dienstag und Mittwoch ab 9 Uhr in der Landkostarena in Bestensee und am Freitag ab 9 Uhr in Zeuthen. Zudem ist das Impfzentrum in Schönefeld dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Impfzentrum in der Paul-Dinter-Halle in Königs Wusterhausen öffnet am Mittwoch, 8. Dezember. Ab 14 Uhr wird ohne Termin geimpft.

Am Sonnabend gibt es zudem weitere offene Impfaktionen im Bürgertreff Halbe und im Evangelisch-Freikirchlichen Zentrum in Zeesen. Die Hausarzpraxis Möpert in Halbe impft zudem am Mittwoch von 14 bis 16 Uhr ohne Termin.

Von Oliver Fischer