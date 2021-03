Corona in Dahme-Spreewald: Impfpilotprojekt gestartet

Dahme-Spreewald

Das Gesundheitsamt verzeichnet am Mittwoch einen deutlichen Anstieg bei den Neuinfektionen im Landkreis Dahme-Spreewald. So wurde 29 weitere Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Dennoch bleibt der Inzidenzwert mit 62,1 auf einem ähnlichen Niveau wie in den letzten zwei Wochen.

Als aktuell infiziert gelten damit 213 Menschen in LDS. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 5165 Infektionen im Landkreis bestätigt, von denen 4746 Personen als genesen vom Gesundheitsamt eingestuft werden. 206 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung verstorben. Zuletzt meldete die Behörde ein weiteres Todesopfer am Dienstag.

Wie die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensivmedizin mitteilt, werden derzeit vier Corona-Patienten auf einer Intensivstation im Landkreis behandelt. Zwei von ihnen müssen beatmet werden. Insgesamt stehen in LDS 37 Intensivbetten zur Verfügung, von denen zehn derzeit frei sind.

Zudem hat das Gesundheitsamt bisher 41 Fälle der britischen und südafrikanischen Corona-Mutationen nachgewiesen. Vor einer Woche waren es noch 17 Fälle.

Corona-Fälle in mehreren Pflegeeinrichtungen

Darüber hinaus kommt es nach wie vor in Pflegeeinrichtungen zu Corona-Ausbrüchen. Derzeit ermittelt das Gesundheitsamt in folgenden Einrichtungen: AWO Seniorenheim in Wildau und Königs Wusterhausen, K&S Seniorenresidenz in Lübben, Altersgerechtes Wohnen „Hospital zum Heiligen Geist“ in Luckau und ASB Ambulant Betreutes Wohnen Königs Wusterhausen. Die Kita „Kleine Waldgeister“ in Zeuthen, Kita „Spatzennest“ in Prieros, die Kreisvolkshochschule Lübben und das Humboldt-Gymnasium Eichwalde sind ebenfalls betroffen.

Es gibt jedoch auch positive Meldungen aus dem Gesundheitsamt. Nach dem Impfdebakel der vergangenen Monate startet in dieser Woche das Pilotprojekt in den Arztpraxen des Landes, das in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) und dem DRK-Landverband durchgeführt wird.

Zunächst sollen in Arztpraxen in Band Belzig, Senftenberg, Pritzwalk und Wittenberge Impfungen durchgeführt werden. Bis Ende des Monats soll das Projekt dann auf 50 Arztpraxen in Brandenburg ausgeweitet werden.

Von Joice Nkaigwa