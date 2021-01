Dahme-Spreewald

Nach einer leichten Entspannungsphase ab Weihnachten nehmen die Corona-Infektionszahlen in Dahme-Spreewald nun wieder zu. Am Montag hat die Inzidenz im Landkreis einen Wert von 293 erreicht. Das ist der höchste Wert seit dem 21. Dezember.

Am Montag meldete das Gesundheitsamt zwar „nur“ 20 Neuinfektionen. Am Wochenende waren es dafür aber deutlich mehr als in den vergangenen Wochen. Insgesamt sind inzwischen 3681 Menschen in Dahme-Spreewald nachweislich mit dem Corona-Virus Sars-CoV-2 infiziert worden. Als aktuell infiziert gelten 466 Personen.

Situation in den Krankenhäusern in Dahme-Spreewald weiter heikel

In den Krankenhäusern des Landkreises bleibt die Situation weiter heikel. Noch immer müssen 75 Personen mit starken Symptomen einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt werden. Das bedeutet, dass aktuell jeder sechste Infizierte in eine Klinik muss. Dieser Wert ist vergleichsweise hoch. Ursache dafür dürfte nach wie vor sein, dass vor allem Seniorenheime Treiber des Infektionsgeschehens sind. 14 Erkrankte müssen auf einer Intensivstation behandelt werden, sechs davon werden künstlich beatmet. Zumindest, was die Plätze angeht, sind in den Krankenhäusern des Landkreises aber noch Kapazitäten vorhanden. Nach den Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Landkreis aktuell 43 Intensivbetten belegt. 56 stehen zur Verfügung.

Lübben am stärksten von Corona betroffen

Die am stärksten von Corona betroffene Stadt im Landkreis ist nach wie vor Lübben. Dort kämpfen zwei große Senioreneinrichtungen mit Corona-Ausbrüchen. 76 Menschen gelten dort als akut infiziert, es waren in den vergangenen Wochen aber auch schon einmal deutlich mehr. Ein zweites Infektionszentrum ist Königs Wusterhausen, wo 53 Menschen als infiziert gelten. Als weitere Schwerpunktkommune hat sich zuletzt das Amt Unterspreewald herauskristallisiert. Dort waren 46 akute Infektionen registriert, zwei mehr als in Luckau.

Die Gemeinden mit dem geringsten Infektionsgeschehen im Landkreis sind derzeit Eichwalde und Bestensee. Für Eichwalde werden acht aktive Fälle registriert, für Bestensee sind es zehn. Die beiden Gemeinden sind die einzigen, die noch keine Todesfälle im Zusammenhang mit Corona zu beklagen haben.

Von Oliver Fischer