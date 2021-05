Dahme-Spreewald

Die Corona-Zahlen im Landkreis Dahme-Spreewald sind derzeit so niedrig wie seit Ende Oktober nicht mehr. Am Donnerstag meldete das Landesamt für Gesundheit zwar 17 neue Corona-Infektionen für den Landkreis. An Donnerstagen sind die Zahlen aber immer hoch, 17 Neuinfektionen sind unterdurchschnittlich. Deshalb ist die Inzidenz deutlich gesunken, sie liegt jetzt bei 35,1.

Auch in den Krankenhäusern gehen die Patientenzahlen weiter zurück: Am Donnerstag wurden noch elf Personen mit Covid 19 in einer Klinik in Dahme-Spreewald behandelt, nur noch ein Patient lag auf der Intensivstation. Allerdings sind zwei weitere Personen an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit steigt die Gesamtzahl der Corona-Toten im Landkreis seit Beginn der Pandemie auf 246.

Die Inzidenz von 35 galt noch im Herbst als Grenzwert, ab dem verschärfte Corona-Maßnahmen galten. Damals wurde ab einer Inzidenz von 35 eine Maskenpflicht in Restaurants und öffentlichen Gebäuden angeordnet. Sollte der Wert nun wieder unter die 35 rutschen, hätte das aber keinen Einfluss auf die aktuellen Corona-Regeln. Die aktuelle Eindämmungsverordnung, die bis Anfang Juni gilt, unterscheidet nur noch zwischen Inzidenzen über und unter 100.

Als akut infiziert gelten im Landkreis derzeit 145 Personen, auch das ist der niedrigste Stand seit Monaten. Nach wie vor die meisten davon wohnen in Königs Wusterhausen.

Von Oliver Fischer