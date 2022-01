Dahme-Spreewald

Die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Coronavirus anzustecken, ist in diesen Tagen so hoch wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Die Corona-Zahlen in Dahme-Spreewald kennen derzeit nur einen Trend und der zeigt steil nach oben.

Im Laufe der Woche hat sich die Inzidenz fast verdoppelt. Zum Sonntag sind die Zahlen noch einmal gestiegen. Das Landesamt für Gesundheit meldete am Sonntag, 23. Januar, für den Landkreis 101 Neuinfektionen. Innerhalb der vergangenen Woche wurden in Dahme-Spreewald 1224,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet (Sieben-Tage-Inzidenz). LDS gehört damit zu den aktuell am stärksten betroffenen Landkreisen in Brandenburg. landesweit liegt die Inzidenz bei 1076.

Corona in LDS: Kinder und Jugendliche am stärksten betroffen

Zu den weiterhin am stärksten betroffenen Altersgruppen zählen nach wie vor Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren. In Dahme-Spreewald liegt die Sieben-Tage-Inzidenz hier bei mittlerweile 4087. Damit hat sich die Inzidenz in dieser Altersgruppe innerhalb der Woche mehr als verdreifacht.

Im benachbarten Berlin beginnt man ab Montag mit einer Testpflicht in den Kitas. Im Land Brandenburg ist die Testpflicht bei Vorschulkindern erst ab dem 7. Februar, also nach den Winterferien, vorgesehen. In Krippen, Kindergärten und Kindertagespflegestellen müssen die Eltern für Kinder im Alter ab einem Jahr bis zur Einschulung dann an mindestens zwei nicht aufeinanderfolgenden Tagen pro Woche einen negativen Testnachweis vorlegen. Die Tests werden den Eltern zur Verfügung gestellt, heißt es. Diese Art der häuslichen Testung kann unter bestimmten Voraussetzungen durch eine PCR-Lolli-Pooltestung ersetzt werden.

Bislang wurden in Dahme-Spreewald insgesamt 21.669 Covid-19-Infektionen erfasst, bei 347 Todesfällen im Zusammenhang mit Corona. Dies entspricht einer Infektionsrate von 12,5 Prozent.

