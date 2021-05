Dahme-Spreewald

Der Blick auf die Corona-Zahlen im Landkreis macht Hoffnung auf baldige Lockerungen. So rutscht die Sieben-Tage-Inzidenz auf 87,8 und liegt damit erneut unter dem kritischen Wert von 100. Bereits am Vortag meldete das Gesundheitsamt einen Inzidenzwert von 93,7.

Die Anzahl der Neuinfektionen stieg hingegen von 5 auf 28 Personen. Doch was bedeutet diese Entwicklung der Inzidenz für die Notbremse im Landkreis? Pressesprecher Bernhard Schulz erklärt auf MAZ-Anfrage, dass der Wert fünf Tage hintereinander unter 100 liegen muss, damit man zur Eindämmungsverordnung zurückkehrt und entsprechende Lockerungen veranlassen kann. Darunter fällt beispielsweise die Ausgangssperre, die wegfallen würde.

Durch einen Ausreißer am Montag liegt der Inzidenzwert derzeit zwei Tage in Folge unter 100, sonst wären es bereits fünf Tage. Bleibt es dabei, könnte der Landkreis bereits zum Ende der Woche die Notbremse lösen. Steigen die Zahlen danach jedoch wieder an und liegen erneut drei Tage hintereinander über 100, werden die Maßnahmen wieder verschärft.

Königs Wusterhausen am stärksten betroffen

Im Landkreis Dahme-Spreewald wurden seit Beginn der Pandemie insgesamt 6.755 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Davon gelten aktuell 314 Menschen als infiziert. Nach wie vor wurden in Königs Wusterhausen die meisten Corona-Erkrankten nachgewiesen. 81 Fälle meldet das Gesundheitsamt aus der Stadt, gefolgt von Schönefeld mit 56 Infektionen.

Die Situation auf den Intensivstationen in LDS bleibt auf einem ähnlichen Niveau. So meldete die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensivmedizin zuletzt sechs Corona-Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Zwei von ihnen werden zudem beatmet. Von den 37 Intensivbetten sind aktuell noch sechs frei.

Darüber hinaus wurde den dritten Tag in Folge kein weiterer Todesfall gemeldet. Damit bleibt die Anzahl der Todesopfer bei 240. Die meisten Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind gab es bislang in Lübben. Hier gab es bereits 51 Todesfälle. In Wildau hat das Corona-Virus bisher 41 Menschenleben gefordert und in Königs Wusterhausen 29.

Von Joice Nkaigwa