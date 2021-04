Corona in Dahme-Spreewald: Inzidenz leicht gesunken

Dahme-Spreewald

Nachdem der Landkreis die Notbremse am Wochenende ziehen musste, sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 105,4, wie das Gesundheitsamt am Dienstag mitteilt. Am Ostermontag lag der Inzidenzwert dagegen noch bei 117,7.

Lediglich eine positiv getestete Person wurde demnach gemeldet. Aufgrund der Feiertage und dem Wochenende könnten die Werte im Laufe der Woche nach oben korrigiert werden. Insgesamt gelten im Landkreis 339 Personen als infiziert.

Von ihnen befinden sich derzeit 42 Corona-Erkrankte in stationärer Behandlung. Zehn der Corona-Patienten werden auf einer Intensivstation behandelt. Wie die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensivmedizin mitteilt, müssen vier der Patienten beatmet werden. Somit steigt die Zahl der Corona-Erkrankten auf den Intensivstationen des Landkreises weiterhin an.

Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung teilte das Gesundheitsamt am Dienstag nicht mit. Bislang zählt der Landkreis 222 Todesopfer in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Da der Inzidenzwert drei Tage in Folge den kritischen Wert von 100 überschritten hat, musste der Landkreis Dahme-Spreewald die Lockerungen der letzten Wochen am 4. April wieder zurücknehmen. Neben der Verschärfung der Kontaktbeschränkungen bedeutet dies vor allem erneute Schließungen für den Einzelhandel. Dies ist seit Dienstag wieder spürbar.

Statt Click & Meet heißt es also wieder Click & Collect. Wer die Teststelle bei Möbel Höffner in Waltersdorf aufsuchen möchte, kann dies trotz der Schließung tun. Das Testangebot im Restaurant bleibt auch weiterhin bestehen. Zwischen 10 und 19 Uhr können sich hier Bürger und Bürgerinnen testen lassen.

Die MAZ hat alle weiteren Teststellen im Landkreis zusammengetragen. Auf einer interaktiven Karte finden Sie die Standorte in Ihrer Nähe.

Nach Ostern soll es zudem mit dem Impfen vorangehen, denn neben den Impfzentren werden nun auch Hausarztpraxen in die Impfstrategie mit einbezogen. Ob dies den gewünschten Erfolg bringt, bleibt jedoch abzuwarten.

Von Joice Nkaigwa