Dahme-Spreewald

Die Corona-Zahlen im Landkreis Dahme-Spreewald sinken weiter. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt 47 Neuinfektionen. Das klingt zwar nicht nach wenig, aber der Donnerstag war in den vergangenen Wochen stets der Tag mit den meisten Neuinfektionen. An diesem Tag werden viele positive Testergebnisse von Personen gemeldet, die am vorhergehenden Wochenende Symptome entwickelt und am Montag die Teststelle aufgesucht haben.

In der vergangenen Woche etwa hatte das Gesundheitsamt am Donnerstag noch 78 Neuinfektionen gemeldet. In den Wochen davor waren zumeist mehr als 100 Menschen, die betroffen waren. Die Inzidenz im Landkreis, die das Infektionsgeschehen auf 100.000 Einwohner und sieben Tage ausweist, ist deshalb weiter gesunken. Sie liegt aktuell bei 169,2. Das ist der niedrigste Wert seit dem 14. Dezember. Auch Todesmeldungen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gab es am Donnerstag nicht. Am Mittwoch war eine verstorbene Person gemeldet worden.

Lage in Krankenhäusern nach wie vor kritisch

Dennoch gibt es vorerst keinen Grund zum Aufatmen, denn die Intensivstationen in den Krankenhäusern des Landkreises sind nach wie vor voll mit Covid-19-Patienten. 16 Personen müssen aktuell mit starken Symptomen intensivmedizinisch betreut werden, elf davon müssen künstlich beamtet werden. Aktuell werden auch die Intensivbetten knapp. Von 38 verfügbaren Betten mit Beatmungskapazität waren am Donnerstag laut der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin nur noch vier frei. Wie viele Personen insgesamt sich insgesamt zur Behandlung von Covid 19 in stationärer Behandlung befinden, dazu machte das Gesundheitsamt am Donnerstag keine Angaben.

Die meisten aktiven Fälle gehen nach wie vor auf Ausbrüche in Senioreneinrichtungen zurück. In Lübben etwa, wo zwei große Einrichtungen betroffen sind, registriert das Gesundheitsamt aktuell 77 Fälle. Damit ist Lübben nach wie vor der Corona-Hotspot im gesamten Landkreis. Weiterhin stark betroffen sind die Städte Königs Wusterhausen, Luckau und Wildau sowie das Amt Unterspreewald. In allen diesen Orten ist jeweils mindestens eine Senioreneinrichtung betroffen.

Von Oliver Fischer