Corona in Dahme-Spreewald: Inzidenz sinkt erneut

Dahme-Spreewald

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz bereits am Sonntag unter die kritische Marke von 100 sank, meldet der Landkreis am Dienstag erneut einen Rückgang des Wertes auf 93,7. Dabei war die Inzidenz in Dahme-Spreewald zuvor am Montag über 100 gesprungen.

Die Zahl der Neuinfektionen ist in den vergangenen Tagen ebenfalls gesunken. Wurden vor sechs Tagen noch 64 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet, sind es derzeit fünf Menschen. Wie bereits am Vortag, könnten auch noch am Dienstag Neuinfizierte in die Statistik fließen, die am Wochenende nicht gemeldet wurden.

Ob es zu einem weiteren Abfall der Corona-Zahlen kommt, bleibt also noch abzuwarten. Grundsätzlich scheinen die Verschärfungen der Maßnahmen und die Impfungen den gewünschten positiven Effekt zu haben.

Die Entwicklung ist jedoch ebenfalls in anderen Landkreisen Brandenburgs zu beobachten. In sieben weiteren Regionen ist die Inzidenz bereits unter 100 gerutscht. Die Notbremse wird damit jedoch nicht sofort gelöst.

Keine weiteren Todesfälle im Landkreis

Auch in den Krankenhäusern scheint sich die Lage langsam zu entspannen. Aktuell werden in den Krankenhäusern des Landkreises 25 Corona-Erkrankte behandelt. Wie die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensivmedizin am Dienstag mitteilt, befinden sich derzeit sieben Corona-Patienten auf einer Intensivstation, zwei von ihnen müssen beatmet werden.

Immerhin: Zuletzt meldete das Gesundheitsamt am Sonntag zwei Todesfälle. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 240 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung in Dahme-Spreewald verstorben.

Aktuell infiziert sind im Landkreis nach Angaben des Landesamtes 360 Personen. Insgesamt wurden in LDS bisher 6727 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet. 6127 davon gelten als bereits genesen.

Das mit Abstand größte Ausbruchsgeschehen verzeichnet nach wie vor die Stadt Königs Wusterhausen. Dort haben sich derzeit 86 Personen mit dem Virus infiziert. In Heidesee sind es 22. Die meisten Todesopfer meldete bisher Lübben mit 51 Fällen seit Beginn der Pandemie.

Von Joice Nkaigwa