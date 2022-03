Corona in Dahme-Spreewald: Inzidenz sinkt nicht

Dahme-Spreewald

Am Dienstag wurden im Landkreis Dahme-Spreewald 594 offizielle Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Somit ist auch weiterhin nicht damit zu rechnen, dass die Inzidenz sinkt. Derzeit liegt der Wert bei 1636,9, davor lag die Inzidenz bei 1639,8. Die Situation scheint also nahezu unverändert.

Drei Patienten werden intensivmedizinisch behandelt

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 41 208 Personen in Dahme-Spreewald mit Corona infiziert. Die Zahl der Todesfälle lag am Dienstag unverändert bei 362. In stationärer Behandlung befinden sich derzeit 37 Personen mit einer Coronainfektion. Von ihnen müssen drei Personen auf der Intensivstation versorgt werden, zwei von ihnen werden sogar invasiv beatmet.

Zahlreiche Informationen rund um das Thema Corona sowie zu Schutzmaßnahmen und Hilfsangebote gibt es im Internet unter https://www.dahme-spreewald.info/de/coronavirus. Das Jugendamt des Landkreises Dahme-Spreewald ruft auch weiterhin angesichts der Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Coronakrise zu erhöhter Wachsamkeit für die Sicherung des Kindeswohls auf. Die Covid-19-Pandemie hat besonders für das gesamte Familienleben und die Jugend viele Herausforderungen offenbart. Wenn Jugendliche oder Kinder Hilfe benötigen, kann man sich an das Jugendamt Dahme Spreewald unter Tel. 03546/ 201730 oder Tel. 03375 26-2653 beziehungsweise an jugendamt@dahme-spreewald.de wenden. Schutzstellen für Kinder und Jugendliche des Landkreises Dahme- Spreewald kann man unter Tel. 03546/ 27083000 oder Tel. 03375/ 2131334 erfragen.

Von MAZonline