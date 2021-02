Dahme-Spreewald

Die Dynamik der Corona-Infektionen im Landkreis Dahme-Spreewald scheint weiter abzunehmen. Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete am Freitag 16 Neuinfektionen.

Die Zahl ist bemerkenswert niedrig. Der Freitag ist üblicherweise einer der beiden Tage mit den höchsten Fallzahlen in der Woche. Grund dafür sind in der Regel Nachläufe von Testergebnissen vom Wochenende. Betroffene, die am späten Freitag oder am Wochenende Symptome entwickeln, lassen sich oft erst am Montag testen. Die Ergebnisse fallen dann am Donnerstag oder am Freitag in die Statistik. Zu Jahresbeginn meldete das Gesundheitsamt an Freitagen oft mehr als 100 Neuinfektionen. So wenig wie in dieser Woche waren es seit Oktober 2020 nicht mehr.

Anzeige

Inzidenz liegt bei 82

Entsprechend ist auch die Inzidenz – also die Zahl der Infektionen auf sieben Tage und 100.000 Einwohner gerechnet – weiter gesunken. Sie liegt jetzt bei 82. Auch das ist der tiefste Stand seit mehr als drei Monaten. Grund für die Entwicklung dürfte zum einen der Lockdown sein. Zum anderen aber auch die Tatsache, dass in vielen Seniorenheimen bereits der zweite Impfdurchlauf läuft oder abgeschlossen ist.

Im Impfzentrum Schönefeld werden derzeit nach wie vor nur Zweitimpfungen durchgeführt, weil der Impfstoff der Firma Biontech weiterhin nicht in ausreichend hoher Menge zur Verfügung steht. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitgeteilt hat, sollen ab Mittwoch aber auch in Schönefeld wieder Erstimpfungen möglich sein.

Impfungen ab Mittwoch für Pfleger und medizinisches Personal

Da allerdings erstmals der Impfstoff der Firma AstraZeneca genutzt wird, können nicht wie bisher die über 80-Jährigen versorgt werden. Für diese Gruppe ist der Impfstoff nicht geeignet. Zielgruppe ist deshalb vor allem Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Altenpflege sowie medizinisches Personal in Rettungsdiensten, Notaufnahmen oder Covid-19-Stationen. Informationen zur Terminvergabe wurden laut Ministerium bereits an die Träger verschickt.

Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat das Gesundheitsamt Dahme-Spreewald am Freitag nicht gemeldet. Die Zahl der Corona-Toten im Landkreis liegt damit weiterhin bei 189. Zuletzt waren am Donnerstag zwei Todesfälle gemeldet worden. In den Krankenhäusern des Landkreises liegen aktuell noch 55 Patienten mit akuten Covid-19-Symptomen. 13 davon müssen intensivmedizinisch behandelt, fünf beatmet werden.

Von Oliver Fischer