Corona in Dahme-Spreewald: Inzidenz sinkt weiter, keine neuen Todesfälle

Dahme-Spreewald

Zum Wochenbeginn ist der 7-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Dahme-Spreewald erneut gesunken. Die Inzidenz lag am Montag bei 71,4 und ist damit so niedrig wie zuletzt Ende Oktober vergangenen Jahres. Der Wert bezieht sich auf die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreisgebiet.

Die Zahl der neuinfizierten Personen ist zudem einstellig. Neun weitere Coronafälle meldet der Landkreis am Montag. Damit wurden seit Beginn der Pandemie 4924 Corona-Infektionen bestätigt, von denen 4423 als genesen gelten. Aktuell gelten 307 Personen als infiziert.

Keine weiteren Todesfälle

Seit Samstag wurden zudem keine neuen Todesfälle gemeldet. Somit bleibt die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung Verstorbenen bei 194.

Dennoch scheint der sinkende Inzidenzwert wenig an der angespannten Lage in den Krankenhäusern zu ändern. Aktuell werden 48 Personen stationär behandelt, zwei Patienten weniger als am Tag zuvor. Zudem sind es statt der am Sonntag noch 13, nun 15 Corona-Erkrankte auf der Intensivstation. Sieben von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Von den insgesamt 38 Intensivbetten im Landkreis sind aktuell noch acht frei.

Am Montag teilte die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) außerdem mit, dass neue Impftermine vergeben werden würden. Demnach sollen die Personen, die bereits einen Termin hatten, der jedoch aufgrund der geringen Impfstoffmenge abgesagt wurde, nun einen neuen erhalten.

Neue Impfterminvergabe

Neben Erstimpfungen im Zentrum in Schönefeld, waren auch Termine in Potsdam und Cottbus betroffen. Mindestens 9000 Brandenburger sollen nun vom Call-Center angerufen werden, um einen neuen Termin erhalten zu können.

Ab Mittwoch soll im Impfzentrum Schönefeld zudem wieder Erstimpfungen stattfinden, wie das Gesundheitsministerium bereits vergangenen Freitag bekannt gab. Dann soll erstmals der Impfstoff der Firma Astrazeneca verwendet werden.

Von Joice Nkaigwa