Dahme-Spreewald

Die Inzidenz in Dahme-Spreewald liegt wieder über der kritischen Marke von 100, wenngleich knapp. Am Montag meldete das Landesamt für Gesundheit 14 neue bestätigte Infektionen. Zu Wochenbeginn sind die Zahlen immer etwas niedriger, weil am Wochenende weniger getestet wird. Die 14 Infektionen reichten aber, um die Inzidenz auf 100,1 zu drücken. Am Sonntag hatte das Landesamt noch eine Inzidenz von 97,8 gemeldet.

Die kritische Grenze ist deshalb wichtig, weil unter einem Wert von 100 die Einschränkungen der Corona-Notbremse aufgehoben werden können. Allerdings nur, wenn die Inzidenz fünf Tage infolge unter 100 bleibt.

Leichte Entspannung setzt sich fort

Generell setzt sich aber die leichte Entspannung fort, die sich seit Tagen im Landkreis abzeichnet. Am Montag hatten bei einer Schalte des Corona-Krisenstabes die Kliniken über ihre aktuelle Situation berichtet. Dabei war die Rede von einer allgemein stabilen Lage. Die Zahl der Intensivpatienten mit schweren Corona-Symptomen liegt derzeit bei sieben. Zwei davon müssen künstlich beatmet werden.

Auch die Zahl der als akut infiziert geltenden Menschen geht langsam zurück. Stand Montag gelten 373 Menschen im Landkreis als akut infiziert und damit als potenziell ansteckend. Vor zwei Wochen waren es noch fast 500. Die meisten Infizierten sind für Königs Wusterhausen gemeldet. Dort befinden sich derzeit 84 Menschen mit positivem Befund in Behandlung oder Quarantäne. In Schönefeld, dem zweiten Hotspot, sind 63 akute Infektionen bekannt. In Wildau sind es 32. Die wenigsten Corona-Fälle verzeichnen aktuell die Gemeinden Schulzendorf (11) und Zeuthen (10).

250 Feuerwehrleute geimpft

Der Landkreis ist am Wochenende auch mit der Impfung seiner Feuerwehrleute vorangekommen. Am Sonnabend wurden 250 Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr geimpft. Weitere 50 sollen im Laufe dieser Woche ihre erste Dosis bekommen. Danach stehen dem Landkreis aber vorerst keine Impfdosen mehr für weitere kommunale Impfaktionen zur Verfügung, heißt es. „Was wird dann noch bekommen, reicht nur noch für die Zweitimpfungen aus“, sagt Kreissprecher Bernhard Schulz. Das bezieht sich allerdings nur auf die rund 500 Impfdosen pro Woche, die dem Landkreis zugeteilt wurden. Hausärzte und Impfzentren impfen weiter wie gewohnt.

Von Oliver Fischer