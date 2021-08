Königs Wusterhausen

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dahme-Spreewald steigt weiter täglich an: Am Sonntag meldete das Brandenburger Gesundheitsministerium einen Wert von 11,1, eine Woche zuvor lag er noch bei 3,5. Innerhalb der vergangenen Woche wurden insgesamt 19 neue Coronafälle gemeldet, acht davon kamen allein am Wochenende zur Statistik dazu.

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind mittlerweile 7135 Infektionen im Landkreis offiziell bestätigt worden. Die Zahl der Menschen, die in Zusammenhang mit Corona gestorben sind, hat sich zuletzt nicht mehr erhöht, sie liegt weiterhin bei 253.

11.000 zusätzliche Impftermine in Schönefeld

Seit Sonntag ist der Landkreis Träger des Impfzentrums am Flughafen Schönfeld. Dort werden im August 11.000 zusätzliche Termine für Erstimpfungen vergeben. Die Termine können sowohl unter der Telefonnummer 116 117 als auch im Internet unter www.impfterminservice.de gebucht werden.

Von Nadine Pensold