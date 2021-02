Dahme-Spreewald

Zum Beginn der Woche ist die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis gewohnt niedrig. So meldet das Gesundheitsamt elf weitere Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Die Infektionszahlen sind jedoch an Montagen generell etwas niedriger als zum Rest der Woche. So finden am Wochenende weniger Testungen statt und nicht alle Gesundheitsämter übermitteln ihre Daten an Sams- und Sonntagen, was zu niedrigeren Werten zum Start in die Woche führt.

Damit liegt der Inzidenzwert aktuell bei 55,6 und ist damit ein wenig angestiegen. Im Vergleich zum vergangenen Montag ist die Sieben-Tage-Inzidenz jedoch weiterhin deutlich niedriger. Am 15. Februar lag diese bei 71,4. Der Inzidenzwert bezieht sich auf die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreisgebiet.

Als aktuell infiziert gelten im Landkreis aktuell 229 Personen. Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 5.033 Infektionen in Dahme-Spreewald bestätigt, davon gelten 4.596 als genesen. 208 Personen sind zudem im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung verstorben. Am Samstag meldete das Gesundheitsamt zuletzt zwei Todesopfer.

Die Anzahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen im Landkreis bleibt im Vergleich zu Sonntag gleich. So werden aktuell weiterhin neun Personen intensivmedizinisch behandeln. Von ihnen müssen vier Patienten beatmet werden.

Das größte Ausbruchgeschehen verzeichnet erneut Lübben mit 33 Coronainfizierten. Bereits in den vergangenen Wochen meldete die Spreewaldstadt immer wieder die meisten Infektionen, am Freitag wurde sie jedoch von der Gemeinde Schönefeld abgelöst. Diese liegt nun dicht hinter Lübben mit 31 positiv getesteten Personen.

Noch dauert der Lockdown an, dennoch konnten am Montag die ersten Grundschüler wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. In den kommenden Wochen sollen die Kinder im Wechsel in der Einrichtung und zu Hause unterrichtet werden, um die Infektionszahlen weiterhin niedrig zu halten.

Von Joice Nkaigwa