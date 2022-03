Corona in Dahme-Spreewald: Inzidenz steigt weiter an

Dahme-Spreewald

Eine Entspannung der Corona-Lage im Landkreis Dahme-Spreewald ist auch weiterhin nicht in Sicht. Stattdessen steigt die Inzidenz wieder an. Am Freitag wurden vom Landkreis 632 neue Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 1621,3 an. Am Vortrag lag der Wert bei 1606,3. Die Inzidenz wird anhand der Anzahl der in den letzten sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner im Landkreis ermittelt.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 40 136 Personen offiziell mit Corona infiziert. Derzeit befinden sich 49 Personen mit Corona in stationärer Behandlung, eine Person muss auf der Intensivstation versorgt werden. Invasiv beatmet wird im Augenblick kein Patient. Mit Stand vom 11. März werden insgesamt 361 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona beklagt.

Beratung in Dahme-Spreewald und Brandenburg

Im Landkreis Dahme-Spreewald besteht eine Corona-Hotline für Bürgeranfragen unter der Telefonnummer 03375/ 26 21 46. Diese ist von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 Uhr bis 14 Uhr zu erreichen.

Auch die Hotline des Landes Brandenburg kann Auskunft zu Fragen rund im Corona geben unter Tel. 0331/ 866 50 50 von Montag bis Freitag ab 9 Uhr bis 17 Uhr. Digital lassen sich die aktuellsten Informationen unter corona.brandenburg.de nachschlagen oder per E-Mail erfragen an buergeranfragen-corona@brandenburg.de.

Für Gehörlose und Hörgeschädigte ist ein Beratungsservice erreichbar per Fax an 030 3406066 oder per E-Mail an info.gehoerlos@bmg.bund.de.

Von MAZonline