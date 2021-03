Corona in Dahme-Spreewald: Inzidenz steigt wieder leicht

Dahme-Spreewald

Die Temperaturen liegen stabil bei frühlingshaften 8 bis 10 Grad, die Friseure sind wieder geöffnet, Impftermine werden auch wieder gemacht und können sogar online gebucht werden. Nach außen sind das gute Zeichen – aber die Corona-Lage in Dahme-Spreewald entspannt sich nicht weiter. Stattdessen zeigt die Kurve seit einigen Tagen sogar wieder leicht nach oben. Am Montag meldete das Gesundheitsamt des Landkreises eine Sieben-Tages-Inzidenz von 66,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das ist ein leichter Anstieg gegenüber den Zahlen vom Wochenende und auch mehr als in der vorigen Woche.

Elf Neuinfektionen gab es am Montag im Landkreis. Neun Menschen wurden als genesen eingestuft. Damit ist auch die Zahl der aktiv Erkrankten wieder leicht gestiegen. Da es sich bei den Genesungen um Schätzwerte handelt, geht man aktuell von 224 akut an Covid-19 Erkrankten im Landkreis aus. Die meisten davon nach wie vor in den Städten Lübben, Königs Wusterhausen und Luckau.

Immerhin: Zu Wochenbeginn gab es keine weiteren Corona-Toten. Zuletzt hatte das Gesundheitsamt am Sonnabend drei Verstorbene gemeldet. Damit liegt die Zahl der Menschen, die im Landkreis an oder mit Covid-19 verstorben sind, aktuell bei 205.

Die Belastung der Krankenhäuser lässt weiter nach. Derzeit befinden sich noch 13 Patienten mit starken Covid-19-Symptomen im Krankenhaus. Nur noch vier davon liegen auf einer Intensivstation, drei müssen beatmet werden. Die Lage der freien Intensivbetten entspannt sich dadurch weiter. Aktuell sind acht Intensivbetten mit Beatmungsgeräten im Landkreis frei.

Seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr sind 5134 Corona-Infektionen in Dahme-Spreewald im Labor bestätigt worden.

Von Oliver Fischer