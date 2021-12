Königs Wusterhausen

Die Zahl der Corona-Infektionen in Dahme-Spreewald bleibt auf überdurchschnittlich hohem Niveau. 199 neue Fälle sind am Dienstag gemeldet worden. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 612 (Land Brandenburg: 569), und damit wieder unter dem Schwellenwert von 750.

Nach Angaben des Landkreises werden derzeit 46 coronapositive Patienten in einem Krankenhaus im Landkreis behandelt. 11 Covid-Patienten liegen auf der Intensivstation, acht werden beatmet. Von den zur Verfügung stehenden 37 Intensivbetten waren zuletzt 32 belegt. Der Anteil der Covid-Patienten beträgt laut Intensivregister Divi 28 Prozent. Ob Covid-Patienten aus LDS in Krankenhäusern außerhalb des Landkreises, etwa in Berlin, liegen, wird nicht erfasst.

Schönefeld: Impfen ohne Termin

Weiter machte der Landkreis in einer Mitteilung erneut auf die überregionale Impfstelle in Schönefeld aufmerksam. Dort könne man sich ohne vorherige Terminvereinbarung impfen lassen. Angeboten werden Erst,- Zweit- und Boosterimpfungen. Für unter 30-jähriger gibt es den Impfstoff von Biontech, für über 30-jährige ist Moderna vorhanden. Bis zum Jahresende ist die Impfstelle von Montag bis Donnerstag jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Seit Beginn der Pandemie gab es 16.450 bestätigte Corona-Infektionen im Landkreis. LDS hat 173.300 Einwohner. 313 Menschen sind im Zusammenhang mit Corona verstorben, am Dienstag meldete das Landesamt sechs weitere Corona-Tote.

Von Steve Reutter