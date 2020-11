Dahme-Spreewald

Die Corona-Zahlen im Landkreis Dahme-Spreewald steigen weiter. Am Sonntag meldete das Gesundheitsamt des Landkreises 27 Neuinfektionen, das sind deutlich mehr als am Samstag (14). Damit steigt die zwischenzeitlich auf 81,4 gefallene 7-Tage Inzidenz für Dahme Spreewald wieder auf 99,5, den gleichen Wert wie am Freitag. Sie liegt aber weiterhin deutlich über dem kritischen Wert von 50. Weiterhin greifen die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz: Restaurants und Freizeiteinrichtungen sind geschlossen. Im Privaten soll jede und jeder Einzelne die sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum beschränken.

179 Menschen aktuell infiziert, 20 im Krankenhaus

Seit Ausbruch des Virus im Frühjahr diesen Jahres sind damit insgesamt 1010 Personen im Landkreis Dahme-Spreewald positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet worden. Als aktuell infiziert gelten 179 Personen. Inzwischen werden 20 davon stationär im Krankenhaus behandelt, 159 befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Nach Angeben des Landkreises werden nur wenige stationär behandelte Patienten auf der Intensivstation betreut. Im Landkreis stehen insgesamt 53 Intensivbetten zur Verfügung. Seit Ausbruch der Pandemie im März sind neun Personen im Landkreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Die aktuellen Neuinfektionen lassen sich nicht auf ein einziges Ausbruchsgeschehen zurückführen, sie verteilen sich über den gesamten Landkreis. Die aktuellen Fallzahlen wurden am Samstag und Sonntag vom Landkreis nicht nach den Städten und Gemeinden aufgeschlüsselt.

Nach den Zahlen vom Freitag weist nach wie vor Schönefeld die höchsten Fallzahlen auf mit 46 akuten Infektionen. Aber auch Lübben (19), Luckau (19), das Amt Unterspreewald (23), Königs Wusterhausen (17), das Amt Lieberose/ Oberspreewald (14) und Zeuthen (16) und Bestensee (12) verzeichnen aktuell hohe Infektionszahlen.

Diese Einrichtungen sind von Ausbrüchen betroffen

Betroffen waren zuletzt sechs Schulen: das Oberstufenzentrum Lübben, die Grundschule Bestensee, die Oberschule Luckau, die Grundschule Teupitz, die Grundschule „Erich-Kästner“ in Königs Wusterhausen und die Grundschule Wildau.

Positive Fälle gab es darüber hinaus in der Kita „Sonnenblick“ in Großziethen und in der Kita „Zwergenland“ in Bindow. In beiden läuft der Betrieb wieder regulär.

Betroffene Pflegeeinrichtungen sind die K&S Seniorenresidenz in Lübben, wo 21 Fälle auftraten. Das Awo Pflegeheim in Wildau, der Awo Wohnpark in Steinreich und das Pflegeheim am Crossinsee in Königs Wusterhausen.

Maskenpflicht an Bus- und Bahnhöfen

Der Landkreis hatte bereits vor dem Teil-Lockdown die Maskenpflicht im öffentlichen Raum erweitert: Ab sofort gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf bestimmten Straßen und Plätzen im Landkreis (siehe Infokasten), sowie an Bushaltestellen, auf Wochenmärkten und im Umkreis von Schulen und Kitas.

Achtung – Hier gilt die Maskenpflicht Königs Wusterhausen: Bahnhofsvorplatz sowie der Bereich der Storkower Straße, Bahnhofstraße, Maxim-Gorki-Straße, Friedrich-Engels-Straße, Karl-Marx-Straße, Eichenallee, Max-Werner-Straße, Brückenstraße (bis zu der Einmündung an dem Klinikum Dahme-Spreewald), Fontaneplatz Schönefeld: Am Rondell, Zeppelinstraße, Am Pechpfuhl Lübben: Die Brücke vom Touristischen Zentrum auf der Schlossinsel zur Spreelagune

Davon unabhängig gelten in ganz Brandenburg bis zum 30. November strengere Kontaktbeschränkungen. In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch bis zu zehn Menschen aus maximal zwei Haushalten treffen.

Restaurants und Kinos bleiben geschlossen, Feiern untersagt

Touristische Übernachtungen sind im November verboten. Gaststätten und Freizeiteinrichtungen wie Kinos, Theater und Museen bleiben geschlossen. Auch alle Veranstaltungen –vom öffentlichen Konzert bis zur privaten Feier – sind vorerst untersagt. Auch im Privaten sind nur noch kleine Zusammenkünfte mit maximal zehn Menschen aus höchstens zwei Haushalten erlaubt. Auch Amateursport ist verboten, Sport- und Fitnessstudios mussten schließen. Individualsport, wie zum Beispiel Joggen, bleibt weiterhin erlaubt. Schulen und Kitas bleiben im Gegensatz zum ersten Lockdown offen. Das Land hat die Maskenpflicht aber für Schüler ab der 11. Klasse auch auf den Unterricht ausgeweitet.

Ärzte bieten Corona-Sprechstunde an

Der Landkreis hat inzwischen neben den vier existierenden Fieberpraxen eine weitere in Betrieb genommen. Seit Kurzem bietet auch Allgemeinmedizinerin Heide Zimmermann in Luckau spezielle Sprechstunden für Patienten mit Corona-Verdacht an. Im Norden des Landkreises gibt es eine solche Sprechstunde nach wie vor bislang nur in der Praxis der Ärztinnen Birgit Maack und Susanne Kieckebusch in Halbe. Personen mit Verdacht auf Corona können sich aber täglich, außer donnerstags, an der Corona-Teststelle im Haus 17 der TH Wildau testen lassen. Allerdings muss ein Termin telefonisch oder online gebucht werden.

Der Landkreis weist darauf hin, dass seit Montag eine neue Quarantäneverordnung für Einreisende und Reiserückkehrende in Kraft getreten ist. Damit wird die allgemeine Quarantäne-Dauer von bisher 14 Tage auf zehn Tage verkürzt.

Von Lena Köpsell und Carsten Schäfer