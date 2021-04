Dahme-Spreewald

Die Corona-Situation in Dahme-Spreewald bleibt weiterhin etwas entspannter als im Rest von Brandenburg. Das Gesundheitsamt meldete am Montag 17 bestätigte Neuinfektionen. Damit bleibt die Inzidenz im Landkreis unter 100 und liegt damit seit nunmehr sechs Tagen unterhalb der kritischen Grenze. Aktuell gibt es in Brandenburg nur zwei Kreise und kreisfreie Städte, in denen die Inzidenz niedriger ist: Potsdam Mittelmark und Potsdam.

Doch was bedeutet das für den Handel und die Corona-Einschränkungen im Privatleben? Erst einmal noch nicht viel. Denn für die Frage, ob und wann die Verschärfungen zurückgenommen werden und Geschäfte im Landkreis wieder öffnen dürfen, ist nicht die Inzidenz der vergangenen sechs Tage entscheidend, sondern die Inzidenzen der Tage 10 bis 12 nach der Verschärfung der Maßnahmen. Es kommt damit auf die Entwicklung von Dienstag bis Donnerstag an. Nur wenn an diesen drei Tagen die Inzidenz durchgängig unter 100 bleibt, werden die Verschärfungen wieder aufgehoben.

Schon normale Zahlen können Inzidenz über 100 treiben

Sollte an einem der drei Tage allerdings die 100 durchbrochen werden, verlängern sich die Verschärfungen automatisch um eine weitere Woche. Und dieses Szenario ist durchaus realistisch. Denn Anfang voriger Woche waren die Infektionszahlen auffallend niedrig. Schon normale Zahlen könnten deshalb in den kommenden zwei Tagen dafür sorgen, dass Wert wieder über 100 rutscht – mit den entsprechenden Folgen.

Zumindest scheint sich die allgemeine Lage aber – anders als in anderen Teilen Deutschlands – in Dahme-Spreewald aktuell nicht dramatisch zu verschärfen. Seit mehreren Tagen wurden keine Corona-Toten mehr gemeldet. Auch die Zahlen der stationär behandelten Corona-Patienten und der Intensivpatienten ist stabil. Zuletzt wurden sechs Personen mit schweren Covid-19-Symptomen in Intensivstationen des Landkreises behandelt. Drei davon mussten beatmet werden.

Knapp 30 Stellen bieten im Norden kostenlose Schnelltests an

Schwerpunkt des Infektionsgeschehens ist aktuell eindeutig Königs Wusterhausen. Dort gelten derzeit 74 Menschen als infiziert. Dahinter folgen Schönefeld und Wildau mit jeweils rund 30 akut infizierten.

Die Zahl der Stellen, an denen kostenlose Bürgertests gemacht werden können, wächst derweil immer weiter. Der Landkreis Dahme-Spreewald führt auf seiner Internetseite inzwischen allein für den Norden des Landkreises fast 30 Stellen auf, an denen Tests zu unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Bedingungen – mal mit Voranmeldung, mal ohne – möglich sind.

Von Oliver Fischer