Corona in Dahme-Spreewald: Inzidenz wieder auf höherem Niveau

Dahme-Spreewald

Die Corona-Zahlen im Landkreis Dahme-Spreewald steigen zum Ende der Woche wieder deutlich an. Meldete das Gesundheitsamt am Donnerstag bereits 36 neu infizierte Personen, sind es am Freitag mit 55 Neuinfektionen erneut mehr Menschen, die betroffen sind.

Zum Anfang der Woche war die Zahlen jedoch verschwindend gering mit einer Neuinfektion am Dienstag und drei am Mittwoch. Grund dafür sind die wenigen Testungen über die Osterfeiertage.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt dementsprechend auf 73,2, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Trotz des Anstiegs, liegt der Wert nach wie vor weit unter der kritischen Marke von 100. Ob die Inzidenz erneut so hochgehen wird, bleibt in den kommenden Tagen abzuwarten.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis insgesamt 5.999 Infektionen bestätigt. Als aktuell infiziert gelten laut Angaben des Gesundheitsamtes 335 in Dahme-Spreewald. Die meisten Corona-Fälle meldet derzeit die Stadt Königs Wusterhausen, gefolgt von Schönefeld und Lübben.

39 Erkrankte werden in Kliniken behandelt

39 Corona-Erkrankte werden derzeit in den Krankenhäusern der Region behandelt. Zuletzt meldete die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensivmedizin neun Corona-Patienten, die sich auf einer Intensivstation im Landkreis befinden. Davon mussten drei beatmet werden.

Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion meldete das Gesundheitsamt am Freitag nicht. Zuletzt waren zwei Todesopfer am Donnerstag übermittelt worden.

Impfungen in Praxen laufen an

Im Zuge der Nationalen Covid-19-Impfstrategie startete am 7. April in Brandenburg das Pilotprojekt „Impfungen in Arztpraxen“. Somit besteht seitdem die Möglichkeit, sich bei Hausärzten impfen zu lassen.

Wie viele Praxen das in Landkreis genau betrifft, kann man derzeit nicht klar sagen, wie Christian Wehry, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBB) auf Nachfrage erklärt. „Erst mit den Abrechnungen können wir das vermutlich nachvollziehen“, so Wehry weiter.

Eine Plattform zur Anmeldung für die Impfung beim Hausarzt gibt es jedoch nicht. So würden die Patienten in der Regel in den Praxen das Impfangebot erhalten. Nach wie vor mangelt es jedoch an Impfstoff und das bundesweit.

Von Joice Nkaigwa