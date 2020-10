Dahme-Spreewald

Die Corona-Kurve im Landkreis Dahme-Spreewald kennt im Moment nur eine Richtung: steil nach oben. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt zehn neue Corona-Fälle. Damit erhöht sich die Zahl der vom Labor bestätigten Covid-19-Infektionen im Landkreis auf 464 seit Beginn der Pandemie.

58 Menschen in Dahme-Spreewald gelten derzeit als akut erkrankt. Der überwiegende Großteil der Patienten befindet sich in häuslicher Quarantäne und wird vom Gesundheitsamt überwacht. Vier Personen werden aktuell im Krankenhaus behandelt.

Inzidenz unter 35 gesunken – schärfere Regeln bleiben

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt am Donnerstag bei 33,4, also unter dem kritischen Schwellenwert von 35. Weil der Grenzwert erst am Mittwoch überschritten wurde, gelten dennoch mindestens bis einschließlich nächsten Freitag, 30. Oktober, schärfere Corona-Regeln im gesamten Landkreis (die MAZ berichtete).

Aufgrund der neuen Umgangsverordnung des Landes gelten Corona-Maßnahmen ab dem Tag der Bekanntgabe der Überschreitung des Inzidenzwertes für mindestens zehn Tage, unabhängig davon, ob die jeweiligen Schwellenwerte (35 beziehungsweise 50) in dieser Zeit durchgängig überschritten werden.

Schärfere Maskenpflicht , Alkoholverbot , Obergrenzen bei Feiern

Für ganz LDS gilt daher: In Gaststätten, auch bei geschlossenen Gesellschaften, in öffentlichen Gebäuden, in Aufzügen und überall dort, wo Menschen auf Straßen und Plätzen dichter zusammenkommen, gilt die Maskenpflicht.

Meldepflicht für private Feiern

Für private Feiern gilt eine Meldepflicht, wenn zeitgleich mehr als sechs Anwesende außerhalb des eigenen Hausstandes teilnehmen. In privaten Wohnungen sind maximal 15 Personen, in öffentlichen oder angemieteten Räumen maximal 25 Personen erlaubt. Gaststätten, Kneipen und Bars dürfen in der Zeit von 23 bis 6 Uhr keinen Alkohol ausschenken. Veranstaltungen sind auf maximal 250 zeitgleich anwesende Gäste draußen beziehungsweise 150 drinnen begrenzt.

Von Josefine Sack