Dahme-Spreewald

Die Corona-Lage in Dahme-Spreewald bleibt weiterhin angespannt, wenn auch die die Zahlen im Landkreis noch weniger niedriger sind ist als in vielen anderen Teilen des Landes.

Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt des Kreises neun Neuinfektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2. Die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit somit bei 96,6 – also erneut unter der kritischen Marke von 100. Allerdings ist es diesmal denkbar knapp: Nur wenn der Inzidenzwert bis Donnerstag auch weiter unter 100 bleibt, fällt die sogenannte Corona-Notbremse wieder. Dann kann der Landkreis seine Maßnahmen gegen die Pandemie wieder etwas lockern.

Bundesweite Corona-Notbremse kommt

Jedoch wird sich in den nächsten Tagen noch zeigen, wie sich die Zahlen entwickeln. Sollte der Inzidenzwert auch in Dahme-Spreewald wieder steigen, könnte im Kreis demnächst die bundesweite Notbremse gelten, die das Bundeskabinett am Dienstag beschlossen hat. Überschreitet ab dem 19. April ein Landkreis drei Tage hintereinander die 7-Tage-Inzidenz von 100, gelten die darin beschlossenen verschärften Maßnahmen. Etwa soll es dann eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr geben, wobei es beispielsweise zur Versorgung von Tieren oder für den Beruf Ausnahmen geben soll.

Noch steht Dahme-Spreewald jedoch vergleichsweise gut da: In den Brandenburger Nachbarkreisen ist der Inzidenzwert jeweils höher, die derzeit geltenden Notbremsen greifen dort weiter.

Corona: 307 Menschen aktuell infiziert

Mit den neun gemeldeten Neuinfektionen am Dienstag sind seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 6070 Menschen in Dahme-Spreewald positiv auf das Coronavirus getestet worden, 5537 gelten mittlerweile als genesen. Als aktuell infiziert meldete das Gesundheitsamt 307 Personen, 35 davon müssen stationär behandelt werden. Am Dienstag musste das Gesundheitsamt keine Todesopfer melden.

Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin (Divi) von Dienstag befinden sich sieben Personen auf einer der fünf Intensivstation im Landkreis, davon müssen derzeit drei künstlich beatmet werden. Insgesamt stehen in Dahme-Spreewald 37 Intensivbetten zur Verfügung, in denen Patienten notfalls auch beatmet werden können. Sechs davon sind aktuell noch frei.

Von Johanna Apel