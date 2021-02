Dahme-Spreewald

Der Abwärtstrend bei den Corona-Infektionen scheint weiterzugehen. Erstmals sank jetzt der Inzidenz-Wert auf unter 100. Der Landkreis Dahme-Spreewald meldete am Sonntag einen Wert von 99.

Allerdings schnellte er am Sonnabend noch einmal leicht nach oben und erreichte einen Wert von 106. Der Inzidenzwert bezieht sich auf die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreisgebiet.

Anzeige

Waren es am Sonnabend 22 neue Covid-19 Infektionen, so meldete das Gesundheitsamt am Sonntag 17. Seit Beginn der Pandemie vor rund einem Jahr wurden nun insgesamt 4774 Personen positiv auf das Sars-Cov-2-Virus getestet. Die meisten von ihnen sind inzwischen wieder gesund. Das Gesundheitsamt meldete 4195 Genesene. Derzeit sind Landkreis 402 Personen mit Covid-19 krank registriert.

Bislang 177 Menschen an oder mit dem Virus gestorben

In Verbindung mit einer Covid-19-Ansteckung sind allerdings auch immer wieder Todesfälle zu beklagen. Im Landkreis Dahme-Spreewald starben bisher 177 Personen an oder mit dem neuartigen Corona-Virus.

Ob sich die Zahl der im Krankenhaus befindlichen Infizierten zum Freitag geändert hat, wurde am Sonntag nicht mitgeteilt. Zu Beginn des Wochenendes befanden sich laut den Angaben insgesamt 53 Personen in stationärer Behandlung. Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin (DIVI) befinden sich derzeit 12 Personen auf einer Intensivstation, sechs davon müssen künstlich beatmet werden. Es wurden zuletzt 28 zur Verfügung stehende Betten für eine Intensivbehandlung gemeldet.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: Wir ordnen die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die meisten Covid-19 Infektionen gibt es derzeit in der Kreisstadt Lübben, aber auch in Luckau und Königs Wusterhausen. Die Zahlen in den Kommunen sollen Montag wieder aktualisiert werden.

Nach wie vor weist das Gesundheitsministerium des Landes darauf hin, dass über die Rufnummer 116 117 aktuell keine Impftermine gegen die Erkrankung mit Sars-Cov-2 vergeben werden können. Grund dafür seien die geringen Impfmengen, die dem Land Brandenburg momentan zur Verfügung stünden.

Von Andrea Müller