Dahme-Spreewald

Die Corona-Lage im Landkreis Dahme-Spreewald bleibt auch weiterhin angespannt. Wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte, haben sich 35 weitere Personen im Landkreis mit dem Corona-Virus infiziert, 17 weniger als am Vortag.

Nachdem die Inzidenz in den vergangen Tagen leicht angestiegen war, sinkt der Wert nun wieder. Die 7-Tage-Inzidenz fällt von 127,1 auf 118,3. Der Inzidenzwert bezieht sich auf die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreisgebiet.

Acht weitere Corona-Tote gemeldet

Bisher wurden sich seit Anfang des letzten Jahres 4707 Menschen in LDS positiv auf das Corona-Virus getestet. Als aktuell infiziert gelten 458 Personen. Von den Erkrankten gelten laut Landreisangaben bisher 4084 als genesen. Nach Angaben des Landkreises sind 165 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronainfektion gestorben.

Aktuell werden 54 der Erkrankten stationär behandelt. 15 von ihnen befinden sich auf einer Intensivstation, wie die Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin angibt. Sieben davon müssen beatmet werden. Dem Landkreis Dahme-Spreewald stehen insgesamt 38 Intensivbetten zur Verfügung, von denen sechs noch frei sind.

Zehn Seniorenheime melden Corona-Fälle

Nach wie vor meldet der Landkreis ein vermehrtes Ausbruchsgeschehen in Pflegeheimen. Zehn Einrichtungen in LDS verzeichnen aktuell Corona-Fälle. Betroffen sind das Evangelische Seniorenzentrum „Am Spreeufer“ Lübben, die K&S Seniorenresidenz Lübben, die ASB Tagespflege Lübben, das altersgerechte Wohnen „Hospital zum Heiligen Geist“ Luckau, das AWO Seniorenheim Wildau, das VS Bürgerhilfe Seniorenheim „Wilhelm Busch“ Schulzendorf, die ABS Tagespflege Zeuthen, die Senioren-Wohngemeinschaft „Villa Elsa“ Bestensee, die AWO Seniorenheim Kurzzeitpflege Deutsch Wusterhausen und die ASB Sozialstation Königs Wusterhausen.

Die positiv getesteten Fälle vermehren sich zudem wieder in den Kindertagesstätten. Zu den betroffenen Einrichtungen gehören die Kita „Sonnenschein“ Schwerin, die Kindertagesstätte Kasel-Golzig, die Kita „Zwergenhaus am Park“ Cahnsdorf, die Einrichtung „Kleine Pferrferkörner“ Königs Wusterhausen, die Kindertagesstätte „Zwergenstadt“ Niederlehme und die Kita am Markt Wildau.

Wie das Gesundheitsministerium informiert, werden auch weiterhin keine neuen Impftermine vergeben, aufgrund der geringen Impfstoffmenge.

Von Joice Nkaigwa