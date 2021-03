Corona in Dahme-Spreewald: Inzidenzwert sinkt erneut

Dahme-Spreewald

Nachdem der Inzidenzwert in der vergangenen Woche einen deutlichen Anstieg verzeichnete, sinkt dieser aktuell wieder. Das Gesundheitsamt teilte am Donnerstag mit, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis bei 60,3 liegt, waren es am Montag noch 66,2.

20 weitere Personen sind laut Angaben der Behörde positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Auch bei der Anzahl der Neuinfektion ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Am Tag zuvor waren es noch 29 neue Corona-Fälle in LDS.

Damit wurden seit Beginn der Pandemie im Landkreis Dahme-Spreewald insgesamt 5185 Infektionen mir SARS-CoV-2 bestätigt. Aktuell gelten davon 220 Personen als infiziert. Von ihnen müssen 15 Corona-Erkrankte im Krankenhaus behandelt werden.

Auf den Intensivstationen des Landkreises scheint sich die Situation hingegen zu entspannen. So meldet die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensivmedizin, dass aktuell noch drei Personen intensivmedizinisch behandelt werden. Ein Corona-Patient muss zusätzlich beatmet werden. Von den derzeit 37 Intensivbetten, die im Landkreis zur Verfügung stehen, sind zudem elf frei.

Vor wenigen Wochen war die Auslastung der Intensivplätze noch deutlich angespannter. So befanden sich vor einem Monat noch 15 Patienten in Intensivbetten des Landkreises, von denen sieben beatmet werden mussten.

Zudem meldet das Landesamt für Gesundheit einen weiteren Tag infolge keinen neuen Todesfall. Dennoch sind bisher 206 Personen im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung im Landkreis verstorben. Zuletzt wurde am Dienstag ein weiteres Todesopfer bestätigt.

Von Joice Nkaigwa