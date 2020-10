Dahme-Spreewald

Die 7-Tage Inzidenz für Dahme-Spreewald ist wieder gestiegen: Mittlerweile liegt sie bei 61,5. Damit bleibt Dahme-Spreewald Risikogebiet.

Ausweitung der Maskenpflicht

In der Folge hat der Landkreis Dahme Spreewald die Maskenpflicht erweitert. Ab sofort gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf bestimmten Straßen und Plätzen (siehe Infobox) sowie an folgenden Orten:

1. Auf Märkten (Wochenmärkte, Flohmärkte, etc.)

2. Im Umfeld von 30 Meter um Kitas und Schulen

3. An Bushaltestellen und Bahnhöfen

4. In Einkaufszentren

5. In Treppenhäusern von Parkhäusern

Die Ordnungsbehörden haben angekündigt die neu festgelegten Bereiche vermehrt zu kontrollieren. Ohne Maske wird es teuer: Das Bußgeld liegt bei 50 bis 250 Euro.

Private Feiern müssen angemeldet werden

Zusätzlich zur Erweiterung der Maskenpflicht wurden auch die Kontaktbeschränkungen weiter eingeschränkt. Momentan sind nur noch Veranstaltungen mit maximal 150 Gästen unter freiem Himmel zugelassen. In geschlossenen Räumen sind nur noch 100 Gäste erlaubt. Private Feiern sind auf zehn Teilnehmer beschränkt, und diese dürfen auch nur aus zwei Haushalten kommen.

Veranstalter von privaten Feierlichkeiten müssen diese mindestens drei Werktage vor Veranstaltungsbeginn dem Gesundheitsamt unter Angabe des Veranstaltungsortes und der geplanten Anzahl der Teilnehmenden per E-Mail an: veranstaltungsmeldungen@dahme-spreewald.de melden

Auch im öffentlichen Raum gelten strengere Kontaktbeschränkungen. Dort dürfen sich ebenfalls nur noch maximal zehn Personen aus zwei Haushalten in einer Gruppe aufhalten. Sollte der Inzidenzwert von mehr als 50 für mehr als zehn Tage bestehen bleiben, müssen die Regeln weiter verschärft werden.

Schönefeld hält Corona-Negativrekord

Am Donnerstagmorgen meldete das Gesundheitsamt 20 neue Fälle. Die meisten davon (4) wurden aus Lübben gemeldet. Schulzendorf und die Märkische Heide meldeten jeweils drei neue Fälle, Mittenwalde und Schönefeld jeweils zwei. In Zeuthen, Schnenkelländchen, Lieberrose/ Oberspreewald, Eichwalde, Luckau und Heideblick erkrankte jeweils eine Person an COVID-19.

Der Corona-Hotspot in der Region bleibt Schönefeld. Mit 21 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen liegt der Inzidenzwert aktuell bei ungefähr 129. Wie kommt es, dass die Corona-Zahlen in Schönefeld so rapide in die Höhe schnellen? Die Gemeinde grenzt im Norden an Neukölln. Der Berliner Bezirk ist Deutschlands Corona-Hotspot Nummer Eins. Und Schönefeld ist die Gemeinde mit dem höchsten Pendleraufkommen.

124 Infizierte –14 weiterhin im Krankenhaus

Seit Ausbruch des Virus im Frühjahr diesen Jahres sind insgesamt 569 Personen im Landkreis Dahme-Spreewald an der Infektionskrankheit COVID-19 erkrankt. Aktuell sind 124 Personen infiziert: 14 werden derzeit stationär im Krankenhaus behandelt.

Von Lena Köpsell