Mit dem Sommer und den gesunkenen Infektionszahlen ist viel Normalität zurückgekehrt. Keine Kontaktbeschränkungen mehr im öffentlichen Raum, der Wegfall der Testpflicht in vielen Bereichen und wieder stattfindenden Veranstaltungen lassen den vergangenen Lockdown immer weiter in Vergessenheit rücken.

Auch der Tourismus gewinnt an Auffahrt, sowohl im In- als auch im Ausland (MAZ berichtete). Doch die aktuell grassierende Delta-Variante des Coronavirus sorgt für erneut steigende Infektionszahlen in Deutschland.

Der Trend ist auch im Landkreis Dahme-Spreewald zu beobachten. So lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 3,5. Zum Vergleich: Vor einer Woche lag der Wert noch bei 1,2. Auch wenn die Zahlen derzeit noch im Verhältnis zur Inzidenz von Anfang Mai (100,1 am 3.5.21) sehr niedrig sind, so werden bereits erste besorgten Stimmen laut.

Ist mit erneuten Schließungen aufgrund der Delta-Variante zu rechnen? Steuern wir auf eine vierte Welle zu? Wenn die Zahlen bereits im Sommer steigen, was erwartet uns dann im Herbst? Viele Fragen, auf die derzeit nur mit Prognosen geantwortet werden kann.

Vorerst keine neuen Maßnahmen

So beruft sich der Landkreis Dahme-Spreewald auf die Umgangsverordnung vom Land Brandenburg auf die Frage, ab wann mit erneuten Einschränkungen zu rechnen ist. Demnach soll die Testpflicht für die Bereiche der Innengastronomie, touristische Übernachtungen und Kultur-Veranstaltungen wiedereingeführt werden, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz nicht mehr stabil unter einem Wert von 20 liegt.

Eine Verschärfung der Schutzmaßnahmen ist je nach epidemiologischer Entwicklung notwendig, heißt es in der Verordnung. So gibt die Pressestelle des Landkreises vorerst Entwarnung. „Mit Einschränkungen ist vermutlich erst wieder ab einem Wert von 50 oder 100 zu rechnen. Das ist jedoch noch weit hin“, so Janet Grund auf Anfrage.

Zudem verwies sie auf die am Montag durch die BILD-Zeitung enthüllten internen Dokumente des Robert-Koch-Instituts (RKI), aus denen hervorgeht, dass der Inzidenzwert nicht mehr die entscheidende Marke für die Corona-Maßnahmen werden soll.

Zusätzlicher Leitindikator soll demnach die Anzahl der stationär behandelten Corona-Patienten werden. Grund dafür sei die zunehmende Grundimmunität durch die Impfungen und die damit einhergehende Annahme, dass es weniger schwere Covid-19-Erkrankungen geben wird.

Bislang haben in Brandenburg 1 360 347 Menschen eine Erstimpfung erhalten, das entspricht 53,9 Prozent der Bevölkerung. Vollständig geimpft sind aktuell 978 739 Personen (38,8 Prozent). Trotz steigender Inzidenzzahlen ist die Coronalage im Landkreis jedoch weitestgehend entspannt.

Coronalage in LDS bleibt dennoch entspannt

Seit Beginn der Pandemie wurden in Dahme-Spreewald insgesamt 7 100 Infektionen bestätigt. Davon gelten 6 834 Menschen als genesen. Laut Angaben des Gesundheitsamtes wurde eine neu infizierte Person am Montag gemeldet. Im Landkreis sind derzeit insgesamt 13 Personen erkrankt. Aktuell muss keiner von ihnen im Krankenhaus behandelt werden.

Zudem gab es seit Wochen keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Zuletzt meldete das Gesundheitsamt am 17. Juni ein Todesopfer im Landkreis Dahme-Spreewald. Die Stadt Lübben verzeichnet im Kreis mit 52 bislang die meisten Corona-Toten, gefolgt von Wildau mit 43 Verstorbenen und Königs Wusterhausen mit 32.

Letztere weist das größte Ausbruchgeschehen auf. 1 111 Menschen aus Königs Wusterhausen haben sich bisher mit dem Coronavirus infiziert. Die Stadt Lübben folgt mit 881 Infizierten und die Gemeinde Schönefeld mit 852 positiv getesteten Einwohnern.

