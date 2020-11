Corona in Dahme-Spreewald: Inzidenzwert über 100

Dahme-Spreewald

Die Corona-Lage bleibt angespannt in Dahme-Spreewald. Vor genau einer Woche überschritt der Landkreis den kritischen Inzidenzwert von 50 und ist seitdem offiziell Risikogebiet. Mittlerweile hat sich der Wert verdoppelt und liegt aktuell bei 100,1, wie der Landkreis am Dienstag meldete.

Aufgrund der bundesweit steigenden Inzidenzwerte gelten seit Montag die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz für einen Teil-Lockdown: Restaurants und Freizeiteinrichtungen sind geschlossen und auch im Privaten soll jede und jeder Einzelne die sozialen Kontakte reduzieren. Zusätzlich gilt weiterhin die erweiterte Maskenpflicht, die der Landkreis bereits am Donnerstag erlassen hatte.

188 Menschen sind aktuell infiziert, 16 im Krankenhaus

Am Dienstag meldete der Landkreis 28 neue Fälle, doppelt so viele wie am Montag. Seit Ausbruch des Virus im Frühjahr dieses Jahres sind insgesamt 703 Personen im Landkreis Dahme-Spreewald an der Infektionskrankheit Covid 19 erkrankt. Als aktuell infiziert gelten 188 Personen, 16 davon befinden sich im Krankenhaus.

Bisher sind neun Personen im Landkreis an Covid 19 gestorben. Der letzte Todesfall wurde am Wochenende gemeldet. Es handelt sich um einen 79-jährigen Corona-Patienten aus dem Amt Lieberose/ Oberspreewald, der in einem Krankenhaus außerhalb des Landkreises stationär behandelt worden war. Das ist der erste neu gemeldete Todesfall seit Mai dieses Jahres.

Die 28 Neuinfektionen lassen sich nicht auf ein einziges Ausbruchsgeschehen zurückführen, sondern verteilen sich über den gesamten Landkreis. Am schwersten von der Pandemie betroffen ist weiterhin Schönefeld, dort wurden am Dienstag 12 neue Corona-Fälle gemeldet. Die weiteren Neuinfektionen wurden in Zeuthen (+1), Bestensee (+2), Schulzendorf (+1), Märkische Heide (+1), in den Ämtern Lieberose/ Oberspreewald (+2) und Unterspreewald (+1) sowie den Städten Mittenwalde (+1), Lübben (+6) und Wildau (+1) gemeldet.

Corona-Fall in Kita: Mehrere Erzieherinnen in Quarantäne

In der Kita „Sonnenblick“ im Schönefelder Ortsteil Großziethen ist eine Erzieherin positiv getestet worden. Mittlerweile hat das Gesundheitsamt 28 Kinder und neun Erzieherinnen in Quarantäne geschickt. Die Kita besteht aus zwei Häusern, das zweite Haus wurde jetzt aufgrund der Quarantänemaßnahmen für die Gruppenbetreuung geschlossen. Der übrige Kitabetrieb läuft eingeschränkt weiter.

In der Erich-Kästner-Grundschule Königs-Wusterhausen sind zwei Lehrkräfte positiv getestet worden. Auf Anweisung des Gesundheitsamtes befinden sich jetzt sechs Schüler sowie drei weitere Lehrer in häuslicher Quarantäne. Der Corona-Verdachtsfall bei einer Schülerin der Oberschule am Airport Schönefeld ( MAZ berichtete) hat sich nicht bestätigt.

Ordnungsamt kontrolliert vermehrt Maskenpflicht

Der Landkreis hatte bereits vor dem Teil-Lockdown die Maskenpflicht im öffentlichen Raum erweitert: Seit vergangenem Donnerstag gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf bestimmten Straßen und Plätzen im Landkreis, sowie an Bushaltestellen, auf Wochenmärkten und im Umkreis von Schulen und Kitas.

Am Dienstag kontrollierte das Ordnungsamt in Königs Wusterhausen vor allem die Bahnhofsstraße. Aus der Stadtverwaltung hieß es dazu, dass das Ordnungsamt gemeinsam mit der Polizei vermehrt die betroffenen Straßen und Plätze kontrollieren werde. Darüber hinaus sollen zeitnah Schilder mit entsprechenden Hinweisen angebracht werden, um die Menschen deutlich auf die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hinzuweisen.

Von Lena Köpsell