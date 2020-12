Dahme-Spreewald

Im Grunde hatte man seit März unablässig gewarnt. Wenn sich Corona ausbreite, so hieß es, dann werde das Gesundheitssystem überlastet, die Krankenhäuser würden volllaufen, die Intensivbetten nicht ausreichen. Spätestens seit dem Frühjahr waren Kliniken auf das Szenario vorbereitet, aber die Prophezeiungen traten nicht ein. Bis jetzt.

Im Landkreis Dahme-Spreewald hat in den vergangenen Tagen nicht nur die Zahl der Corona-Infizierten stetig zugenommen, sondern auch die Zahl derer, die mit starken Covid-19-Symptomen wie Fieber, Husten und Luftknappheit ins Krankenhaus eingewiesen werden mussten. Und derer, die daran – oder zumindest damit – starben.

In einer Woche von 33 auf 83 Patienten

Man hat viele Kurven gesehen in den vergangenen Wochen, die flach anlaufen und dann plötzlich steil noch oben knicken. Die der Covid-Patienten im Landkreis bildet da keine Ausnahme. Am 1. November lagen 15 Menschen in einem der fünf Kliniken in Dahme-Spreewald. Einen halben Monat später waren es 16, am 1. Dezember 23 und am Nikolaustag 26. Seither explodieren die Zahlen. Am Mittwoch voriger Woche meldete das Gesundheitsamt 33. Am Donnerstag 44. Am Montag waren es 64 stationäre Patienten, bis Mittwoch hat sich die Zahl dann auf 83 erhöht. Nahezu eine Verdreifachung innerhalb einer Woche. Wie lange kann das gut gehen?

Alle Krankenhäuser inzwischen mit Covid-Patienten

In jedem Fall ist der Plan, den man zu Beginn des Herbstes für den Umgang mit Corona-Kranken verfolgte, inzwischen hinfällig. Eigentlich sollten alle Corona-Patienten im Achenbach-Krankenhaus in Königs Wusterhausen konzentriert werden. Dort hatte man eine Station eingerichtet, in der nur Corona-Patienten liegen sollten, und eine zweite Station, in der Verdachtsfälle aufgenommen werden.

Diese Stationen sind aber längst zu klein. Inzwischen müssen alle Krankenhäuser im Landkreis Covid-19-Patienten behandeln, was wegen der steigenden Fallzahlen, dem steigendem Schweregrad der Fälle und der hohen Ansteckungsgefahr für das Personal bald jedes Krankenhaus an den Rand der Leistungsfähigkeit bringen könnte. Im Lübbener Spreewaldklinikum etwa stieg die Zahl der stationären Covid-Patienten innerhalb weniger Tage von null auf 20. Zwei davon liegen auf der Intensivstation.

Nur noch Notfallpatienten werden aufgenommen

Die Entwicklung verläuft überall im Land ähnlich, deshalb hat man auch landesweit spätestens seit dem 8. Dezember umgesteuert. Für ganz Brandenburg wurde ein „Massenanfall an Erkrankten“ ausgerufen, eine Ausnahmesituation, wie es sie sonst nur punktuell bei größeren Unglücken gibt. Seither muss jede Behandlung oder Operation, die verschoben werden kann, auch tatsächlich verschoben werden. Krankenhausbetten werden freigeräumt, so weit es geht. Nur noch Notfallpatienten werden aufgenommen, von denen es immer noch mehr als Covid-Patienten gibt. Aber inzwischen ist in Dahme-Spreewald jedes zehnte Krankenhausbett mit einem Covid-19 Patienten belegt.

Bei den Intensivbetten ist der Schnitt sogar noch höher. Rund ein Viertel der Patienten, die aktuell auf einer Intensivstation im Landkreis liegen, sind Covid-Patienten. Trotzdem sind noch Betten frei. Doch die könnten bald auch von anderen, noch schwerer beanspruchten Landkreisen oder gar Bundesländern beansprucht werden. Man sei in einem ständigen Austausch mit den anderen Krankenhäusern, heißt es aus dem Achenbachklinikum. In Oberspreewald-Lausitz, wo man inzwischen an einem Inzidenzwert von 600 kratzt, gibt es aktuell keine freie Intensivbetten mehr.

Kreis erkundigt sich bereits nach Ausweichmöglichkeiten

Was diese Lage mit den Krankenhäusern macht, mit den Ärzten und dem Pflegepersonal, dazu gibt man sich im Krankenhaus recht schmallippig. Aus dem Klinikum Dahme-Spreewald heißt es auf Anfrage nur knapp, dass vereinzelt Mitarbeiter krank sind, einige mit normalen Wintersymptomen, andere in Quarantäne. Wie sich die Lage in den kommenden Tagen und Wochen entwickeln werde, bleibe abzuwarten.

Im Landkreis ist man allerdings bereits auf den nächsten Schritt gefasst. Bei den Kommunen wurde bereits abgefragt, ob Räume zur Verfügung stehen, falls der Platz in den Krankenhäusern nicht mehr ausreicht.

Von Oliver Fischer