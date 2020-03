Corona: Jetzt 21 Infizierte im Landkreis Dahme-Spreewald

Dahme-Spreewald

Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis ist am Freitag erneut um drei gestiegen. Bei einer Person aus Königs Wusterhausen und zweien aus Lübben wurde eine Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus nachgewiesen. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten im Landkreis Dahme-Spreewald auf 21. Nach wie vor sind alle Infizierten in stabiler Verfassung, alle befinden sich in häuslicher Quarantäne. Während in Brandenburg bereits neun Patienten stationär behandelt werden müssen, werden die Betroffenen in Dahme-Spreewald noch von ihrem Hausarzt betreut. 98 Quarantänen sind verhängt worden, 136 Verdachtsfälle werden derzeit abgearbeitet.

Der erste Tag am neuen Corona-Testzenrum im Achenbach-Krankenhaus in Königs Wusterhausen. Quelle: Reik Anton/Stadt

Die Abstrichzentren an den Kliniken in Königs Wusterhausen, Lübben und Luckau haben derweil am Freitag ihren Dienst aufgenommen. In Königs Wusterhausen standen bereits weit vor Öffnung des Zentrums Wartende im dafür vorgesehenen Zelt. In Lübben, wo man ursprünglich auf ein solches Zelt verzichten wollte, sei ebenfalls am Morgen noch eins angefordert worden, weil der Andrang größer war als vermutet.

Ordnungsämter und Polizei kontrollieren

Mit den Ergebnissen ist aber erst mehrere Tage nach dem Test zu rechnen. Die Abstriche, die in den Krankenhäusern genommen werden, werden nicht dort ausgewertet, sondern müssen in Labore geschickt werden. Grundsätzlich wird von einem weiteren Ansteigen der Zahlen und einer Zunahme von kritischen Fällen ausgegangen. Die Krankenhäuser bereiten sich darauf vor, in dem sie alle planbaren Operationen verschieben, um möglichst viele Intensivbetten vorzuhalten.

Wegen des Coronavirus bleibt auch die Buchhandlung Radwer in Königs Wusterhausen vorerst geschlossen. Quelle: Gerlinde Irmscher

Ordnungsämter und Polizei haben inzwischen auch damit begonnen, die Schließungen von Läden durchzusetzen und die Ansammlung von Gruppen in der Öffentlichkeit zu unterbinden. Probleme bereiten dabei zum einen strittige Fälle, sagt Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger, der Vorsitzender der Kreisarbeitsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes ist.

„Es ist ernst“

In Lübben etwa habe man bei zwei Geschäften festlegen müssen, ob es sich um Blumenläden handelt, die geschlossen werden müssen, oder um Gartenbaubetriebe, die offen bleiben dürfen. Zum anderen sei aber das offensichtliche Unverständnis in der Bevölkerung problematisch. „Viele glauben noch immer, dass es nicht so ernst ist. Es ist ernst“, sagt Herzberger.

Auch Gesundheitsdezernent Carsten Saß kritisiert, dass sich noch immer zahlreiche Menschen unnötigerweise einer Ansteckungsgefahr aussetzen. „Die naive Sorglosigkeit Einiger ist völlig inakzeptabel und verantwortungslos gegenüber ihren Mitmenschen“, so Saß. Er appelliert an die Bürger, zu Hause zu bleiben.

Lesen Sie auch:

Von Oliver Fischer