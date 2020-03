Corona-Infektionen jetzt auch im ländlichen Raum

Dahme-Spreewald

Zwei neue Corona-Fälle sind für den Landkreis Dahme-Spreewald am Montag bestätigt worden. Betroffen sind diesmal eine Person aus der Gemeinde Heidesee und eine aus der Gemeinde Heideblick. Beide Gemeinden hatten bisher noch keinen Infizierten. Die Schwerpunkte liegen im Landkreis in Königs Wusterhausen (8), Lübben (6), Zeuthen (3) und Mittenwalde (3). Die Gesamtzahl der nachweislich an Covid-19 Erkrankten im Landkreis ist damit auf 27 angestiegen. Am Sonnabend wurden noch 25 Erkrankte gemeldet.

Der Anstieg von zwei Fällen in zwei Tagen erscheint wenig. In der vorigen Woche hatte es Tage gegeben, an denen bis zu sechs neue Fälle bekannt geworden waren. Der jetzt etwas langsamere Anstieg dürfte allerdings eher praktische Ursachen haben. Die Labore habe am Sonnabend nicht gearbeitet, entsprechend sind Ergebnisse mit Verzögerung eingetroffen. „Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Tagen noch etwas kommt“, sagt Janet Grund aus der Pressestelle des Landkreises.

Es wird weiter mit Anstieg der Fallzahlen gerechnet

Ohnehin wäre es verfrüht, schon jetzt auf Erfolge aus den Schul- und Geschäftsschließungen und den anderen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in den vergangenen Tagen zu hoffen. Die Inkubationszeit der Lungenkrankheit Covid-19 beträgt bis zu zwei Wochen. Experten gehen deshalb davon aus, dass sich auch erst in ein bis zwei Wochen erweisen wird, ob die ergriffenen Maßnahmen das Ansteckungsgeschehen verlangsamen. Bis dahin wird weiter mit einem exponentiellen Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Das heißt: Bis Ende dieser Woche könnten sich die Fallzahlen verdoppeln oder gar verdreifachen.

In den Krankenhäusern bereitet man sich entsprechend vor. Alle Krankenhäuser seien aufgerufen, ihr Personal so weit wie möglich auf die Versorgung von Covid-19-Kranken zu konzentrieren und Ärzte und Pfleger nach Möglichkeit im Umgang mit Beatmungsgeräten zu schulen, heißt es in einer Mitteilung der Landkreises Dahme-Spreewald.

Bürger halten sich an Verordnung

Bund und Länder hatten sich deshalb am Wochenende auf eine weitere Verschärfung der Coronamaßnahmen verständigt. Nunmehr müssen auch Restaurants, Friseure und Kosmetiker schließen, Ansammlungen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit sind untersagt – es sei denn, es handelt sich um Familien oder Personen, die im selben Haushalt leben. In Dahme-Spreewald halten sich die Bürger offenbar auch an die Verordnung. Während die Polizei andernorts Veranstaltungen auflösen musste, heißt es aus der Polizeidirektion Süd, dass in Dahme-Spreewald bislang nicht durchgegriffen werden musste. Auch aus den Gemeinden gibt es bislang kaum Klagen. Schwerwiegende Verstöße wurden bislang nicht festgestellt, heißt es etwa aus Königs Wusterhausen.

In Königs Wusterhausen hat die Stadtverwaltung wegen der Corona-Krise die Mühleninsel gesperrt. Der Schlosspark bleibe für den Publikumsverkehr geöffnet, hieß es am Montag. Trauungen können aktuell nur noch im Standesamt stattfinden. Teilnehmen dürfen nur noch Trauzeugen und Kinder. Auch Beisetzungen sind derzeit nur im engsten Personenkreis zugelassen.

Von Oliver Fischer