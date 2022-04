Dahme-Spreewald

Am Montag wurden offiziell 187 neue Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Dahme-Spreewald gemeldet.

Damit fällt auch die Inzidenz weiter ab und liegt jetzt bei 1083,0. Die Dunkelziffer der Neuinfektionen könnte jedoch weiterhin sehr viel höher ausfallen als die offiziellen Zahlen, was auch mit den aktuellen Coronalockerungen zusammenhängen kann. In stationärer Behandlung befinden sich momentan 28 Personen mit einer Corona-Infektion.

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Im Moment muss niemand intensivmedizinisch behandelt oder beatmet werden. Dennoch stiegen die Todeszahlen zuletzt noch einmal an und liegen jetzt bei insgesamt 387 durch Corona Verstorbenen. Alle aktuellen Regelungen zur Pandemie und Gesetzesänderungen lassen sich online auf der Website des Landkreises unter https://www.dahme-spreewald.info/de/coronavirus nachschlagen. So auch die Lockerungen, die im April in Kraft getreten sind.

Der Landkreis hat außerdem für Pflegekräfte ein Meldeportal zur Impfpflicht eingerichtet. Das Portal ist unter https://ga.dahme-spreewald.de/e-Portal erreichbar.

Zudem besteht eine Corona-Hotline für Bürgeranfragen unter der Telefonnummer 03375/ 26 21 46. Diese ist von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 Uhr bis 14 Uhr zu erreichen. Die Hotline des Landes Brandenburg kann unter Tel. 0331/ 8 66 50 50 angerufen werden.

Von MAZonline