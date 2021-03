Noch droht keine Corona-Notbremse im Landkreis Dahme-Spreewald. Am Sonntag meldete das Gesundheitsamt eine 7-Tage-Inzidenz von 95,4. Im Landesvergleich ist der Wert nur noch in der Uckermark niedriger.

Am Dienstag will die Landesregierung eine neue Corona-Verordnung verabschieden. Quelle: Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de